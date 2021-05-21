منتخبنا للجودو يبدأ معسكره في بودابست استعدادا لبطولة العالم

المصدر: وام

انتظم منتخب الجودو الأول في معسكره التدريبي المقام في المجمع الرياضي في العاصمة المجرية بودابست بجانب عدد من المنتخبات الأوروبية المتقدمة، قبل المشاركة في بطولة العالم للجودو المقرر إقامتها في العاصمة المجرية خلال الفترة من 6 إلى 13 يونيو المقبل، والتي تسبقها اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي للجودو في الثالث من يونيو في بودابست أيضا وسوف يشارك فيها ناصر التميمي أمين عام اتحاد الإمارات للجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي، والذي يتضمن جدول أعمالها روزمانة 2021 – 2022.

و أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو ببرنامج اعداد اللاعبين "فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو الشهر الماضي، وبرونزية بطولة روسيا مؤخرا، و اللاعب ايفان ريما رينكو المشارك في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم، بإشراف مدرب الفريق باكال فياسيسلاف".

وقال إن بطولة العالم المقبلة سجلت الرقم القياسي في تاريخ المشاركات في بطولات العالم بالرغم من ظروف الجائحة، حيث تقدمت حتى الآن 130 دولة، وعدد 716 لاعبا ولاعبه، من بينها 11 دول عربية، هي الامارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والأردن، وسوريا، والمغرب، ولبنان، واليمن.. وتمثل بطولة العالم المقبلة ختام إعداد لاعبينا استعدادا لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تنطلق في 23 يوليو 2021، ويأمل فيها مجلس إدارة الاتحاد أن تحقق طموحات الجودو الاماراتي بالرغم من ظروف جائحة كورونا، التي أثرت على برنامج الاعداد بشكل نسبي نتيجة الضوابط الاحترازية المتبعة في مختلف دول العالم، وصعوبة السفر والتحرك وتنظيم البطولات.

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