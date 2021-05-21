الكشف عن تفاصيل دوري هواة الغولف الثلاثاء

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يحتضن ملعب النار في عقارات جميرا للغولف في العشرين من شهر يونيو المقبل منافسات السلسلة المصغرة لبطولة الدوري الإماراتي لهواة الغولف «ايغل»، وهي مبادرة من 9 حفر تضم ثمانية فرق مع أربعة هواة في كل فرقة.

ورغم أن البطولة سبق أن تم الإعلان المبدئي عنها قبل شهرين بحضور خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف، ولكن سيتم عرض مزيد من التفاصيل عن هذه البطولة والتي تعتبر الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي الذي تحددت له الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء في العاشر من الشهر الجاري في فندق جميرا كريك سايد بدبي.

المؤتمر والحضور

وسيعرض سوديش أغاروفال المؤسس والرئيس التنفيذي للبطولة خلال المؤتمر رؤيته وفريق إدارته عن هذه البطولة التي تمثل نموذجاً خاصاً في نظامها وإقامة منافساتها ليوم واحد لتعميمها خلال الفترة القادمة وإقامتها بملاعب الغولف بجميع إمارات الدولة، وسيحضر ويساهم في إضافة المزيد عن تفاصيل البطولة كل من نيك تاريت مدير البطولة، وبريا كومريا، مديرة الدوري، وتم دعوة العديد من المسؤولين عن اللعبة في الدولة بمقدمتهم مسؤولو اتحاد الإمارات للغولف إلى جانب وسائل الإعلام.

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