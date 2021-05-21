عارف العواني: تعزيز تفاعل الأجيال مع المهرجان

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

قدم عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تثميناً لدعمه السخي ورعايته المتواصلة لمهرجان دلما الرابع.

وأشار العواني إلى أن اهتمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ودعمه الدائم السبب الرئيسي وراء ما يتحقق من إنجازات على صعيد التراث البحري.

وأشاد العواني بالنجاحات الكبيرة التي سجلها الحدث الأبرز في السباقات الشراعية، متقدماً بالتهنئة والتبريكات للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بمناسبة فوز المحمل نمران بلقب النسخة الرابعة لسباق دلما التاريخي.

وقال: الحرص على تنظيم المهرجان في ظل إجراءات احترازية مشددة وتدابير وقائية محكمة، دلالة على اهتمام القيادة الرشيدة على دعم التراث البحري ورواده وتعزيز تفاعل الأجيال بمسيرته التاريخية، وإعلاء شأن سباقات المحامل الشراعية، ما يواكب الجهود الوطنية البارزة التي تبذلها الدولة في مرحلة التعافي من أجل العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

ووجّه العواني الشكر إلى نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ولكافة الجهات الراعية والداعمة لنجاح الحدث بنسخته الرابعة.

نجاح كبير

وقال غنام المزروعي، رئيس دائرة الموارد البشرية في أدنوك: نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي حققه مهرجان سباق دلما للمحامل الشراعية الرابع بفضل الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تماشياً مع مسؤوليتها المجتمعية تفخر أدنوك بمشاركتها في رعاية هذا المهرجان الذي يحمل أهمية تراثية كبرى لدوره في نشر وإحياء التراث البحري والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسته، والمحافظة على استمراريته من خلال نقله للأبناء والأحفاد، فضلاً عن مساهمته في التعريف بعدد من الجزر والمناطق في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي وما تمتاز به من طبيعة خلابة ومقومات الجذب السياحي.

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