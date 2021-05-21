أحمد الرميثي: دعم مستمر للتراث البحري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وجّه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الدائم والمستمر للتراث البحري، وثمّن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لمهرجان دلما التاريخي منذ خروجه إلى النور قبل أربع سنوات.

وشدد على أن رعاية سموه للمهرجان هي السبب الرئيسي وراء النجاح، ووجه التحية إلى شركاء الحدث والرعاة، وهنأ الرميثي الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على فوز المحمل نمران بلقب النسخة الرابعة من السباق، مؤكداً أن الفوز مستحق جاء عن جدارة بعد منافسة شرسة قوية مع زيورخ أكدت قوة السباق منذ انطلاقته وحتى النهاية.

ووجه التحية للجميع على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مؤكداً أن صحة الجميع كانت الأهم بالنسبة للجنة المنظمة.

وثمّن جهود اللجنة وجميع أعضائها، مؤكداً أن كل فرد قام بدوره على الوجه الأكمل من أجل خروج الصورة بهذا الشكل المشرف.

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