بني ياس يقترب من شراء عقد خيمينيز من تاليريس

المصدر: (أبوظبي- محمد صادق)

اقترب بني ياس من إكمال صفقة شراء عقد لاعب خط وسطه نيكولاس خيمينيز، بشكل نهائي من ناديه الأرجنتيني تاليريس أتلتيكو، بعدما لعب لـ«السماوي» الموسم المنصرم على سبيل الإعارة، حيث اقتربت الإدارة من التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال نهائي من ناديه.

وأكد مصدر أن بني ياس قام بتفعيل بند أحقية الشراء المنصوص عليها في عقد بني ياس مع اللاعب وناديه الأرجنتيني، إذ عندما ضم خيمينيز على سبيل الإعارة وضع بنداً بأحقية الشراء، على أن يتم التفعيل خلال مدتين، الأولى في شهر ديسمبر الماضي، وانتهت دون تفعيلها، والثانية في 15 من الشهر الجاري.

وأشار المصدر إلى أن النادي فعّل البند قبل انتهاء المهلة في 15 مايو، وأصبح من حق بني ياس شراء اللاعب نهائياً حتى ولو وصل لناديه الأرجنتيني عروض من أندية أخرى بمبالغ أكبر، ويتبقى بعض التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالاتفاق مع اللاعب على مدة العقد، وطريقة تسديد مبلغ الشراء لنادي تاليريس، وإن كان البند ينص على أن يسدد ثمن اللاعب على أقساط، على أن يتم الإعلان عن التعاقد بعد الانتهاء من كل الإجراءات وتوقيع العقود.

يأتي ذلك بعدما نجح بني ياس في تجديد عقد زميله غاستون سواريز، ورغبة المدير الفني في الإبقاء على خيمينيز، وجميع العناصر، حفاظاً على استقرار الفريق، إذ اتفق النادي كذلك مع المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش على تجديد العقد والاستمرار مع السماوي في الموسم المقبل.

يذكر أن خيمينيز كان واحداً من أبرز لاعبي بني ياس في الموسم المنصرم، وأسهم بشكل كبير بجانب زملائه في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي حتى الجولة الأخيرة.

ولعب خيمينيز 28 مباراة مع بني ياس على مدار الموسم، وأثبت جدارته وأنه واحد من أفضل اللاعبين الأجانب خلال الموسم، إذ نجح في تسجيل 9 أهداف، منها 8 أهداف في الدوري، وصنع 5 أهداف، وبلغ عدد تمريراته المؤثرة 40 تمريرة، وقام بـ 95 مراوغة.

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