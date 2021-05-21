237 متنافساً في آسيوية الملاكمة في دبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد 237 ملاكماً وملاكمة من 21 دولة، مشاركتهم في بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة «دبي 2021» التي تستضيفها الدولة للمرة الأولى خلال الفترة من 21 إلى 31 الجاري، ويدير المنافسات 19 حكماً وتعد البطولة، الأكبر في القارة الآسيوية ومن أقوى البطولات على مستوى العالم لما تتضمنه من مشاركة نخبة اللاعبين والمصنفين الأوائل على مستوى العالم.

وتعتبر المحطة الاستعدادية والأخيرة قبل التوجه لأولمبياد طوكيو 2021، حيث تم ترشيح ملاكمي آسيا لإحراز ما لا يقل عن 15 ميدالية أولمبية في مختلف الأوزان،وينظم البطولة الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وتواصل اللجنة المنظمة للبطولة استقبال الوفود المشاركة وتتواجد فرق الاستقبال في مطارات دبي لتيسير وصول الملاكمين والمدربين والفنيين والحكام والإداريين والمشرفين من جميع المنتخبات ولجان عمل الاتحاد الآسيوي، وتعمل الفرق على إنهاء إجراءات دخول الوفود إلى الدولة بيسر ونقلهم إلى مقر الإقامة بالفندق ضمن البروتوكول الخاص والإجراءات الاحترازية المعتمدة.

من ناحية أخرى تعقد اللجنة المنظمة الاجتماع الفني للفرق والمنتخبات بعد غد، فيما تنطلق المنافسات الاثنين المقبل،وتم وضع بروتوكول دقيق بنظام الفقاعة لضمان سلامة المشاركين وجميع المتواجدين في البطولة وفق الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

مواصفات

وأنهت اللجنة المنظمة الاستعدادات لانطلاق البطولة حيث تم تشييد حلبتين بمواصفات عالمية، الأولى في القاعة الرئيسية في فندق لو ميريديان المطار بدبي، مستضيف المنافسات وستخصص للمنافسات الرسمية، فيما توجد الحلبة الثانية في القاعة الفرعية وتخصص للتدريبات.

كما تم تجهيز مركز طبي بالتعاون مع مستشفى برايم الطبي التخصصي التي ستتولى الإشراف الطبي على البطولة،كما سيتم توفير فريق طبي من وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية ومسحة «كورونا» لجميع المشاركين والعاملين في البطولة لعدة مرات أثناء فترة البطولة من أجل التأكيد من سلامة الجميع وتوفير الأجواء المناسبة لتقديم أفضل مستويات التنافس في البطولة، كما سيتم توفير سيارات إسعاف مجهزة.

بث

واستعدت قناة دبي الرياضية للبث المباشر لفعاليات البطولة بالتعاون مع اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الآسيوي للملاكمة اللذان وفرا للقناة جميع التسهيلات لبث النزالات مرفقة بتعليقين باللغة العربية والإنجليزية إضافة إلى تخصيص استوديو فني لتحليل البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز