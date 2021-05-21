تألق أليساندرو مع «الإمارات للدراجات»

المصدر: إيطاليا - وام

فاز الإيطالي أليساندرو كوفي دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية، بالمركز الثاني في المرحلة الحادية عشرة من جولة إيطاليا، التي أقيمت على مسار بطول 162 كم، انطلاقاً من بيروغيا، وصولاً إلى مونالتشينو.

وبرز كوفي في السباق كأحد أقوى الدراجين في المجموعة المتقدمة، التي تضمنت 10 دراجين، حيث نجحت في التقدم بنحو 12 دقيقة عن المجموعة الرئيسة، قبل أن يتمكن كوفي من التقدم على منافسيه في الكيلومترات العشرة الأخيرة من السباق، وتمكن ماورو شميد من فريق (كيبيكا-أسوس) من تحقيق المركز الأول.

وقال أليساندرو كوفي: «كنت متفائلاً بأدائي بعد انضمامي إلى المجموعة المتقدمة، رغم أن البداية كانت متعثرة، حيث تعرضت لعدد من الإصابات، ورغم أنني خسرت المركز الأول، إلا أنني بذلت قصارى جهدي، وما زال الطريق طويلاً أمامنا في جولة إيطاليا، وسأحاول تحقيق نتيجة أفضل في المراحل المقبلة».

ويستعد الدراجون حالياً للمشاركة في المرحلة 12 الأطول في جولة إيطاليا لهذا العام، والتي تقام على مسار جبلي بطول 212 كم، انطلاقاً من سيينا، وصولاً إلى بانو دي رومانا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز