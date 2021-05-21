منافسات السيدات تدشن كأس رئيس الدولة للجوجيتسو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم الجولة الأولى من منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وتقام المنافسات بمشاركة المتوقع 16 نادياً وأكاديمية على مستوى الدولة، بنظام الحزام المفتوح ضمن فئات الناشئين (تحت 16 عاماً) والشباب (تحت 18 عاماً) والكبار (فوق 18 عاماً)، وسط إجراءات احترازية مشددة، وستكون ضربة البداية بمنافسات سيدات الجوجيتسو في أول مشاركة لهن بالبطولة

مواصفات عالمية

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو بطولة محلية بمواصفات عالمية ساهمت في تحويل أهم أهداف الاتحاد إلى واقع ملموس عبر تعزيز مستوى اللاعبين في الدولة ورفدهم بالمهارات، ليصبحوا قادرين على تمثيل الوطن في أبرز البطولات والمحافل الدولية.

وقال: الاتحاد يسعى إلى تطوير بطولاته وفق أفضل الممارسات العالمية على صعيد رياضة الجوجيتسو، وبما يعزز من المكانة الراسخة التي تتمتع بها رياضة الجوجيتسو في الدولة.

وأشار إلى أن إضافة فئة السيدات إلى البطولة، وإدخال بعض التحديثات على قواعد اللعب وآلية المشاركة من شأنه أن يرتقي بمستوى المنافسات ليصل بها إلى أبعاد جديدة، فضلاً عن إفساح المجال أمام لاعبي ولاعبات منتخباتنا للمشاركة الأوسع في البطولات القادمة والظفر بالمزيد من الخبرات والإنجاز.

وأوضح الظاهري أن أهمية البطولة تتجسد في أنها تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، مما جعلها تشهد إقبالاً كبيراً على المشاركة من الأندية والأكاديميات التي تتطلع إلى المنافسة بقوة للظفر باللقب، ولفت إلى أنه وللمرة الأولى سيستمتع عشاق الجوجيتسو بنزالات رائعة للرياضيين من كلا الجنسين، وهو ما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز انتشار هذه الرياضة ذات القيم النبيلة داخل الدولة وخارجها، وجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في ترجمة هذه الرؤية الحكيمة.

فرصة

وأكدت البطلة بلقيس عبد الله من أكاديمية بالمز الرياضية، فريق 777 أن إتاحة الفرصة للسيدات للمشاركة في البطولة يعكس حرص اتحاد اللعبة على توفير العناصر والمقومات التي تساعد المرأة على التفوق في الميدان الرياضي والمشاركة في تحقيق الإنجازات.

وأوضحت بلقيس الهاشمي أنها وزميلاتها يشعرن بسعادة بالغة لمشاركتهن في البطولة الأغلى محلياً، وذلك للمرة الأولى، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل لهن حافزاً لتقديم أفضل أداء على البساط رغبة في الفوز ومواصلة مسيرة النجاح.

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