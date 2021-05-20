3 مدن تنضم إلى جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إضافة 3 مدن جديدة لسلسلة جولات أبوظبي غراند سلام الموسم المقبل، وهي بكين وساو باولو وسيدني، ليصبح عدد جولات البطولة 7 جولات، لأول مرة منذ انطلاقتها في صيف 2015.

وأكدت الرابطة أنه سيتم تخصيص مبلغ 225 ألف دولار جوائز مالية للفائزين في كل جولة من تلك الجولات، ليبلغ إجمالي جوائز البطولة 1.575 مليون دولار، ولتصبح أغلى المسابقات في العالم، التي تقام بنظام الجولات.

وكشف طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، عن البرنامج الزمني للبطولة، مؤكداً أن الجولة الأولى ستقام في ميامي الأمريكية في 8 أغسطس المقبل.

وأضاف: «الجولة الثانية ستقام في موسكو في 12 سبتمبر المقبل، والثالثة في ساو باولو البرازيلية يومي 23 و24 أكتوبر المقبل، بينما ستكون الجولة الرابعة في مدينة بكين في 12 ديسمبر المقبل، والخامسة في سيدني الأسترالية في 20 فبراير 2022، وبعدها جولة لندن غراند سلام التي تقام في 27 مارس 2022، أما الجولة السابعة والختامية، فستكون في أبوظبي يومي 13 و14 مايو من العام المقبل».

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