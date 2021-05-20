اتحاد الجودو يتعاقد مع المدرب الياباني أشيدو

المصدر: (أبوظبي - وام)

تعاقد «اتحاد الإمارات للجودو» مع المدرب الياباني أشيدو كوكي للإشراف على تدريب فئات الشباب والناشئين والأشبال، وعقد محمد جاسم أمين السر العام المساعد للاتحاد اجتماعاً مع المدرب أول من أمس بمقر الاتحاد بحضور شعبان السيد المدير الفني للاتحاد ونقل له خلاله تحيات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وتمنياته له بالتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة وتأهيل منتخبات قوية قادرة على تحقيق الإنجازات في تلك المراحل، ورفد المنتخب الأول بالعناصر والمواهب المميزة.

وقال أمين السر المساعد إن المدرب الجديد سيقوم بزيارات تفقدية للأندية الأعضاء على مستوى الدولة بهدف اختيار 15 لاعباً للانضمام للمنتخبات السنية.

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