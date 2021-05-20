ماراثون أدنوك أبوظبي 26 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن قيام النسخة الثالثة لماراثون أدنوك أبوظبي يوم الجمعة 26 نوفمبر المقبل.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نرحب بجميع العدّائين للتنافس في السباقات بتنوع مسافاتها، مؤكداً أن صحة وسلامة الجمهور وجميع المشاركين أهم أولويات مجلس أبوظبي الرياضي.

من جانبه، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج لدى أدنوك: سيكون هذا العام مميزاً بشكل خاص نظراً لتزامن الحدث مع احتفالات اليوبيل الذهبي للدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز