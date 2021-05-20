أغلى الكؤوس خاتمة موسم «كاراتيه الإمارات»

المصدر: دبي ـ علي شدهان

يسدل الستار مساء غد على موسم «كاراتيه الإمارات» 2020 ـ 2021، بإقامة أغلى البطولات، كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه في الصالة الرياضية لنادي اتحاد كلباء .

وتمثل البطولة، المسابقة الثالثة التي حرص الاتحاد على إقامتها في موسم 2020 ـ 2021، في ظل تحدي وباء «كورونا»، مع التطبيق التام لكل الإجراءات الاحترازية .

بداية الفعاليات

وتبدأ فعاليات البطولة، في الثانية من بعد الظهر بحضور متوقع من اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وأعضاء اتحاد الإمارات للكاراتيه، وممثلي الأندية المشاركة في الحدث الكبير.

الفرق المشاركة

وتشتمل البطولة على مسابقات «كاتا» الرجال، وتشارك فيها فرق الشارقة للألعاب الفردية، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، واتحاد كلباء، والذيد، ومركز دراجون، ومسابقة «كومتيه» الرجال، وتشارك فيها فرق الشارقة للألعاب الفردية، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، واتحاد كلباء، والذيد، ومركزي دراجون والخليج الدولي، فيما تشارك في مسابقة «كاتا» السيدات، فرق الشارقة للألعاب الفردية، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وعجمان، والشارقة الرياضي للمرأة، ومركز دراجون.

مشوار الموسم

المهندس حميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، الأمين العام للاتحاد العربي، عبر عن ارتياحه لوصول مشوار موسم «كاراتيه الإمارات» 2020 - 2021، إلى محطة الختام، مشدداً على أن الأهداف المنشودة التي سعى إلى تحقيقها اتحاد الإمارات للكاراتيه، قد تحققت، لافتاً إلى أن أهم تلك الأهداف، هو إقامة عدة بطولات في ظل تحدي «كورونا».

هدف

قال حميد شامس إن اتحاد الإمارات للكاراتيه، نجح في تحقيق هدفه المتمثل في تنويع أماكن إقامة بطولاته خلال موسم 2020 ـ 2021، وبما يوسع تلك الدائرة إلى مديات لا تجعل من إقامة بطولاته في المواسم القادمة، حكراً على صالة أو نادٍ أو مركز.

متمنياً أن يكون ختام موسم «كاراتيه الإمارات» 2020 ـ 2021، مسكاً، وأن تنعكس النجاحات فيه على المنتخبات الوطنية في مشاركاتها الخارجية القادمة رغم وباء «كورونا».

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