«البارالمبية» ترسم خريطة الطريق إلى «طوكيو 2021»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقدت اللجنة البارالمبية الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً لتحديد معايير توزيع وترتيب اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2021، بالإضافة إلى آلية اختيار اللاعبين للمنتخب الوطني، وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني.

وأكد ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية أن الهدف من الاجتماع هو وضع خارطة طريق أمام الأجهزة الفنية للمشاركة في الألعاب البارالمبية، حيث يتم إعادة ترتيب وتصنيف اللاعبين لفئات حسب النتائج التي تحققت خلال الفترة بين 2016 - 2021.

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