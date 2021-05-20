سباق دلما للمحامل الشراعية اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، يقام اليوم سباق مهرجان دلما التاريخي الرابع للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً.

وذلك بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي.

ويعد السباق الأكبر في تاريخ سباقات الشراع البحري، لاسيما وأن مسافته تصل إلى 80 ميلاً بحرياً ما يساوي 125 كيلو متراً.

يشارك في المنافسات 102 محمل شراعي من مختلف أنحاء الدولة.

وخصص النادي 25 مليون درهم جوائز مالية للمشاركين، وهي الجوائز الأعلى على مدار تاريخ هذه الفئة، ويحصل البطل على مليون و300 ألف درهم جائزة مالية وسيارة، فيما يحصل الوصيف على مليون درهم وسيارة، وصاحب المركز الثالث على ثمانمائة ألف درهم وسيارة.

وقال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن مهرجان سباق دلما التاريخي يمثل لوحة تراثية تدعونا للتأمل في قيم الماضي والتاريخ والحضارة والتطور والإنجازات التي شهدتها دولة الإمارات على مدار 50 عاماً، ورسم مستقبل مشرق يمزج بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر.

وأوضح أن المهرجان ينبثق من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وما زالت مقولاته الخالدة ترشدنا لصون الموروث الثقافي والتراثي، مثمناً توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة «راعي المهرجان»، لكل مشاريع ترسيخ التراث الوطني والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسته، والمحافظة على استمراريته من خلال نقله للأبناء والأحفاد.

وأشار رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إلى أن المهرجان أصبح علامة مميزة على خارطة المهرجانات التراثية البحرية، وحلقة وصل بين الأجيال، ومناسبة لإحياء التراث وتخليده في الذاكرة، وتعزيز الروح الوطنية في الأجيال الناشئة، فضلاً عن تسليطه الضوء على جزيرة دلما وعدد من الجزر الإماراتية في منطقة الظفرة، وإبراز قيمها التاريخية وما تمتاز به من طبيعة خلابة.

حدث تاريخي

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والمستمر لمختلف الأحداث التراثية بشكل عام، والرياضات التراثية البحرية بشكل خاص. ووجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على رعاية سموه ودعم مهرجان دلما الرابع للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث.

لاسيما وأن سموه دائم الحرص على متابعة كل التفاصيل الخاصة به ودائم التوجيه بتوفير كل متطلبات النجاح. وتابع: أراد الجميع أن يكون سباق دلما منذ انطلاقته قبل أربع سنوات حدثاً تاريخياً بمعنى الكلمة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 25 مليون درهم جوائز للفائزين وهي القيمة الأكبر في تاريخ سباقات البحر.

كما تم تحديد مسافة الحدث بثمانين ميلاً بحرياً وهي الأكبر أيضاً على مدار التاريخ، معرباً عن ثقته التامة بخروج السباق بالصورة المتوقعة، وأن يحقق نجاحات تاريخية منقطعة النظير في ظل توفير كل المتطلبات اللازمة لذلك على أرض الواقع.

مسيرة متميزة

ووجه ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والمستمر للرياضات البحرية بشكل عام والتراثي البحري بشكل خاص، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة هو السبب الرئيسي وراء اللوحة الفنية الرائعة التي ظهر عليها مهرجان سباق دلما في النسخ الثلاث الماضية. ووعد المهيري بمواصلة المسيرة المتميزة في نسخة هذا العام حتى مع الظروف الاستثنائية.

لوحة تذكارية

قال عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي إن مهرجان دلما التاريخي يعد واحداً من أهم الأحداث على مستوى رياضة الوطن خصوصاً التراثية منها، مشيداً بدعم القيادة لتراث الآباء والأجداد والتعاون بين جميع الجهات لإخراج الحدث في أبهى صوره. وشدد على أن سباق اليوم يعد لوحة تذكارية رائعة لاسيما وأن السباق يعد الأكبر والأضخم من حيث كل شيء.

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