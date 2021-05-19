انطلاق النسخة الثالثة من "ماراثون أدنوك أبوظبي" 26 نوفمبر المقبل

المصدر: وام

أعلن كل من مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن الموعد الجديد لإقامة النسخة الثالثة من "ماراثون أدنوك - أبوظبي"، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2021.

وتم اعتماد موعد إقامة الحدث وخطط التنظيم والمشاركة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث سيقام الماراثون بأعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المشاركين والجمهور بعد أن تم تأجيله في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19".

ويأتي ماراثون أدنوك - أبوظبي 2021 بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين ومسيرة اليوبيل الذهبي، ليحتفي بذكرى تأسيس الدولة وإنجازاتها المرموقة وليسهم بترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للفعاليات الرياضية.

ويعكس الماراثون التزام أدنوك المستمر بتعزيز صحة ورفاه أفراد المجتمع ودعمها لجهود ومساعي الدولة في تشجيع أنماط الحياة الصحية وتحقيق الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما يتعين على جميع المشاركين في ماراثون أدنوك أبوظبي 2021 إبراز ما يؤكد حصولهم على التطعيم ضد فيروس " كوفيد-19"، من أجل تحقيق أعلى معايير السلامة وتأمين الحدث من كافة الجوانب.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي : " بعد نجاح النسخة الثانية من ماراثون أدنوك أبوظبي، الذي استقطب أكثر من 16500 متسابق ومتسابقة من داخل وخارج الدولة، نعلن عن الموعد الجديد للنسخة الثالثة وندعو سكان أبوظبي للتسجيل والمشاركة في الحدث، كما نرحب بجميع العدّائين في شهر نوفمبر القادم للتنافس في السباقات بتنوع مسافاتها".

وأكد العواني أن صحة وسلامة الجمهور وجميع المشاركين في نجاح هذا الحدث يمثل أهم أولويات مجلس أبوظبي الرياضي، مشدداً على أن أبوظبي نجحت في قطع أشواط مهمة في مرحلة التعافي التدريجي وغدت الوجهة الأولى والأكثر أماناً في العالم من حيث الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتعاملها المثالي في التصدي لفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، الأمر الذي أسهم في تحقيق الكثير من النجاحات والمكتسبات المهمة للفعاليات الرياضية العالمية التي شهدتها أبوظبي في الآونة الأخيرة.

من جانبه قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج لدى أدنوك : " تواصل أدنوك تركيزها على تشجيع الحياة الصحية والنشاط البدني، ويتجسّد هذا الالتزام من خلال رعايتنا لماراثون أدنوك أبوظبي وعدد من المبادرات الرياضية الأخرى مثل شراكتنا مع برنامج "تدرب في ياس" و "ذا ديلي ميل"، مما يعزز دورنا المحوري في صحة وسلامة ورفاهية المجتمع".

وأضاف المزروعي: " سيكون هذا العام مميزًا بشكل خاص نظرًا لتزامن الحدث مع احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، حيث ستتاح لجميع أفراد المجتمع إمكانية المشاركة بشكل آمن في سباقات الماراثون التي تتنوع بين 2.5، و5 ، و10 كيلومترات بالإضافة إلى سباق ماراثون التتابع وسباق الماراثون الكامل ونشاطات التدريب والدعم، وذلك بهدف تشجيع جميع أفراد المجتمع على المشاركة في الحدث".

كما تم الإعلان رسميا عن فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة لماراثون أدنوك 2021، حيث يمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل الآن عبر الرابط:

https://www.adnocabudhabimarathon.com/register-now/ للاستفادة من الخصومات المبكرة، وبدء رحلة المشاركة في سباق الماراثون مع فعاليات تدريبية مجانية أسبوعيًا في حلبة ياس.

ولضمان جاهزية المشاركين في السباقات، يعود البرنامج التدريبي المصاحب لماراثون أدنوك أبوظبي بشكله الموسّع ليقدم جلسات تدريبية وبرامج لياقة بدنية مصممة خصيصًا لتناسب العدائين في جميع الفئات.

وتقام الجلسات الأسبوعية المجانية في حلبة مرسى ياس ضمن تحدي أدنوك تدرب في ياس، وذلك بإشراف يوسف رشدي، عضو اتحاد ألعاب القوى بالولايات المتحدة الأمريكية والحائز على عدة بطولات في الجري للمسافات الطويلة.

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