خالد أحمد يقود يد الوصل للسنة الثانية على التولي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

جددت إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية في نادي الوصل، برئاسة نبيل عبد الكريم مبارك عضو مجلس إدارة النادي ثقتها بالمدرب الوطني خالد أحمد (49 عاماً)، بتجديد التعاقد معه لموسم ثانٍ على التوالي، في القيادة الفنية للفريق الأول لكرة اليد في النادي.

وقال خالد أحمد لـ«البيان الرياضي» في اتصال هاتفي «أشكر شركة إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية في نادي الوصل، على منحي الثقة لموسم جديد في قيادة فريق كرة اليد، الطامحين من خلاله في الموسم المقبل 2021-2022 التقدم خطوات إضافية على سلم الترتيب والاقتراب من المراكز الأربعة الأولى وفي بداية العودة لعودة الزمن الجميل للعبة في القلعة الصفراء».

عودة متأخرة

وأوضح خالد قائلاً: «رغم الصعوبات التي واجهت الفريق الموسم الماضي، خصوصاً في مرحلة ذهاب الدوري والتي فرضتها غيابات مؤثرة جراء الإصابات، من ضمنهم المحترف الأجنبي وغياب عدد من نجوم الفريق في صفقات مع العديد من الأندية، ومنهم الحارس العملاق محمد إسماعيل والمدفعجي رحمة غالب، إلا أن أداء الفريق شهد تطوراً ملحوظاً في مرحلة الإياب، قاده إلى تحقيق مركز أفضل من الذي حققه في الموسم ما قبل الماضي، وإنهاء البطولة بالمركز السابع، ونتطلع في الموسم الجديد، وفي ظل الدعم المستمر الذي توليه إدارة الألعاب الجماعية في النادي، إلى مواصلة العمل على استعادة يد «الإمبراطور» لمكانتها الطبيعية ضمن فرق المقدمة».

ثقة

وأوضح خالد قائلاً: «تم تجديد التعاقد مع المحترف الغابوني يانيك كريستيان لموسم جديد، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق في إياب الدوري، كما تم تدعيم الفريق بالتونسي أنس القاسم الذي تم قيده ضمن قائمة اللاعب المقيم والقادم من نادي شباب الأهلي، وبالتأكيد المساعي جادة لتدعيم الفريق بلاعب من المحترفين تتوافق إمكاناته وقدراته البدنية والفنية مع ما يتطلبه الفريق ليكمل منظومة التفوق إن شاء الله».

الإعداد

واختتم: «تم وضع خطة إعداد مبكر للفريق، تستهل في منتصف يوليو المقبل، ونتطلع من خلالها التركيز على عاملي اللياقة البدنية وتوفير مزيدٍ من الانسجام بين عناصر الفريق، إذ إن الدخول في مراحل إعداد مبكرة سيمنحنا الوقت الكافي لتحقيق الأهداف الطامحين إليها واستهلال الموسم بالصورة المطلوبة».

ويمتلك خالد مسيرة حافلة بساحات اليد منذ كان لاعبنا بصفوف النادي الأهلي السابق إلى أن انتقل لمجال التدريب على مستوى بيته الثاني قلعة الفرسان، والتي استهلها عام 2008، قبل أن يتولى في العام 2014 الإدارة الفنية لفريق شباب الأهلي، وحقق مع ناديه العديد من الإنجازات المحلية والخارجية، كما ارتبط اسمه مع المنتخب الوطني للرجال بين عامي 2017 و2020 كمدرب ومساعد مدرب، وليتجه الموسم الماضي إلى خوض تجربة احترافية جديدة بالتعاقد مع نادي الوصل.

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