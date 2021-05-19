سباح روسي يحطم الرقم العالمي للسباحة على الظهر مرتين خلال 24 ساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

حطم السباح الروسي كليمينت كوليسنيكوف البالغ 20 عاما الرقم العالمي مرتين خلال 24 ساعة في السباحة على الظهر، ضمن بطولة أوروبا للسباحة التي تستضيفها العاصمة الهنغارية بودابست.

وسجل كوليسنيكوف الرقم العالمي الجديد خلال نهائي مسابقة 50 مترا على الظهر أمس الثلاثاء، وقطع السباح الروسي المسافة بـ23.80 ثانية، ليتوج عن جدارة واستحقاق بذهبية السباق، وفق "روسيا اليوم".

وحطم كوليسنيكوف الرقم العالمي السابق البالغ 23.93 ثانية، والذي سجله أول أمس الاثنين في نصف نهائي المسابقة.

وأحرز الميدالية الفضية الروماني روبيرت غلينيتا (24.42 ثانية)، فيما نال البرونزية هوغو غوزاليز دي أوليفيرا (24.47 ثانية).

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