وفود «آسيوية» الملاكمة تصل دبي الجمعة

المصدر: (دبي - وام)

أكد حسن الحمادي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للملاكمة، أن كل الترتيبات الخاصة بالاستعداد لاستضافة بطولة آسيا للرجال والسيدات بدبي تسير بشكل جيد، وأن ما يقرب من 20 دولة أكدت مشاركتها في الحدث حتى الآن، مشيراً إلى أن الوفود ستبدأ في الوصول إلى الإمارات اعتباراً من بعد غدٍ الجمعة، وأن حفل الافتتاح الرسمي سيقام مساء الأحد المقبل، على أن تبدأ المنافسات الاثنين.

وقال إن الحكم الإماراتي الدولي سلطان الوالي سوف يشارك في إدارة نزالات البطولة، وأنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الحكام 17 حكماً دولياً من مختلف دول العالم.

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