ياس وراشد بن حمدان بن زايد يتوجان الفائزين في بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء

المصدر: وام

توج الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان الفائزين في بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة.

حضر التتويج سعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومبارك عبيد المنصوري نائب رئيس شؤون الظفرة في أدنوك، والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقه الظفرة وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة.

وأسفرت النتائج في فئة الرجال عن فوز محمد عبدالله أحمد محمد المرزوقي من فريق الطيار بالمركز الأول وجاء في المركز الثاني جاسم محمد خميس الحوسني من فريق الحصن وحل ثالثا عبدالرحمن ناصر عبدالله حمد الحمادي وفي المركز الرابع سعيد ياسر الخاجه من فريق العابر وفي المركز الخامس علي الحاج عبدالله المحيربي من فريق الظفرة.

وفي فئة النساء فازت بالمركز الأول نوف بنت سيف بن عبدالله البلوشي من فريق المسبار، وفي المركز الثاني موزة خالد يحي الحمادي من فريق الطيار.

وأكد عيسى سيف المزروعي أن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تعكس حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بالموروث الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية ودعم المسابقات البحرية التقليدية التي تعد جزءً مهماً من التراث الإماراتي الأصيل، مشيراً إلى حرص سموه ومتابعته المستمرة لكافة الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تنمية منطقة الظفرة.

وقال " رغم الظروف الاستثنائية والصحية الا ان البطولة شهدت 517 مشاركا من مختلف الجنسيات من بينهم 18 مشاركة في فئة النساء و499 مشاركا في فئة الرجال الأمر الذي يعكس نجاح البطولة واهتمام الصيادين وهواة الصيد التقليدي بهذا الموروث العريق".

وتقدم نائب رئيس اللجنة بالشكر إلى الرعاة والداعمين للبطولة وفي مقدمتهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك " والراعي "دلما مارين" والدعم المقدم من دائرة البلديات والنقل – بلدية منطقة الظفرة وشرطة أبوظبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وقناة بينونة مؤكداً انهم شركاء النجاح ويحرصون بشكل دائم على دعم المهرجانات والفعاليات التراثية بمختلف أشكالها.

من جانبه قال عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة إن المشاركين والمشاركات في البطولة أظهروا التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعت وبالتنسيق ما بين اللجنة المنظمة والجهات المعنية مقدما الشكر لكافة المشاركين والعاملين على التزامهم وحرصهم موضحا ان ذلك يعبر عن مسؤوليتهم العالية تجاه التراث الإماراتي الذي يربط الأجيال الحالية والقادمة والتعريف بتاريخهم وثقافتهم الأصيلة ومنحها الاهتمام والرعاية الكاملتين.

وأضاف إن حجم المشاركة في البطولة يؤكد قيمة مهنة الصيد ومكانتها في نفوس أبناء الإمارات والمنطقة وما تحظى به من رعاية واهتمام والحرص على تطويرها وتنميتنا باعتبارها أحد أبرز مفردات تراثنا العريق ومصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن وإرث تناقلناه من الأجداد والآباء.

يذكر أن "بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد" تهدف إلى التعريف بسواحل وجزر منطقة الظفرة وخلق فرصة أمام الهواة لممارسة رياضة صيد السمك التقليدي وتنشيط ونشر هواية صيد الأسماك وإحياء روح التنافس الشريف بين هواة صيد الأسماك والحفاظ على السلامة البحرية وتنظيم صيد الكنعد إلى جانب الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات.

وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة 20 جائزة قيمة موزعة على فئتين رجال نساء بقيمة إجمالية بلغت 1,24 مليون درهم بواقع 10 جوائز لفئة الرجال بقيمة 620 ألف درهم و10 جوائز لفئة النساء بقيمة 620 ألف درهم.

وتوزعت الجوائز لكل الفئة كما يلي 200 ألف درهم للمركز الأول، 100 ألف للثاني ، 75 ألف للثالث، 50 ألف للرابع، 45 ألف للخامس، 40 ألف للسادس، 35 ألف للسابع، 30 ألف للثامن، 25 ألف للتاسع، 20 ألف للمركز العاشر.

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