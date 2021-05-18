وفود بطولة آسيا للملاكمة تصل دبي الجمعة المقبل وحفل الافتتاح الأحد

المصدر: وام

أكد حسن الحمادي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للملاكمة أن كل الترتيبات الخاصة بالاستعداد لاستضافة بطولة آسيا للرجال والسيدات بدبي تسير بشكل جيد، وأن ما يقرب من 20 دولة أكدت مشاركتها في الحدث حتى الآن..مشيرا إلى أن الوفود ستبدأ في الوصول إلى الإمارات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وأن حفل الافتتاح الرسمي سيقام مساء يوم الأحد الموافق 23 مايو، على ان تبدأ المنافسات في يوم 24 .

وقال إن الحكم الإماراتي الدولي سلطان الوالي سوف يشارك في إدارة نزالات البطولة باعتباره من ضمن حكام فئة الـ 3 نجوم، وأنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الحكام 17 حكما دوليا محايدا من مختلف دول العالم.

وأعرب الحمادي عن الشكر لمجلس دبي الرياضي، والهيئة العامة للرياضة، على الدور المهم الذي يقومان به لدعم الاتحاد في استضافة الحدث موضحا أن اللجنة المنظمة برئاسة سعادة محمد بو خاطر نائب رئيس الاتحاد، ومدير البطولة عمر شامس عضو مجلس الإدارة، خصصت 3 حافلات كبيرة لاستقبال الوفود، وجاري الاستعانة بـ 18 متطوعا للاستفادة منهم في اللجان الفرعية العاملة في البطولة.

وأضاف انه تم الاتفاق مع قناة دبي الرياضية لنقل البطولة وتوزيع الشارة على قناتي أبوظبي والشارقة الرياضيتين حيث أبدت ادارة قناة دبي كل المرونة لنقل البطولة بأفضل صورة وتستحق الشكر على ذلك، وجرى اليوم نقل حلبة المنافسات التي ستقام عليها النزالات إلى الصالة التي تستضيف الحدث والتي تقع بفندق الإقامة مشيرا الى ان اتحاد الإمارات للملاكمة حاليا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يسعى لتيسير إجراءات استخراج التأشيرات بالتعاون مع الجهات المختصة، في نفس الوقت الذي سنحرص فيه على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية اللاعبين والإداريين والوفود، ووقاية المجتمع المحلي من الإصابات بفيروس كوفيد 19 ".

وقال الحمادي إنه تم الاتفاق مع مستشفى برايم الطبي التخصصي لتولي الإشراف الطبي بالكامل في البطولة بما فيها علاج الحالات الطارئة، وأخذ العينات لمسحات الأنف، مع تأمين سيارات إسعاف تتواجد بجانب صالة البطولة، كما تحرص اللجنة المنظمة على تقديم خدماتها للوفود المشاركة لتيسير إجراءاتها بمجرد وصولها إلى المطار، وحتى مغادرتها عائدة إلا بلادها.

وعن البرنامج الزمني للبطولة قال " ستقام كل المنافسات في البطولة بشكل يومي اعتبارا من 24 وحتى 31 مايو الجاري اعتبارا من السادسة مساء وحتى الحادية عشرة، على أن تقام نهائيات السيدات في مساء يوم 30 مايو، وتتبعها نهائيات الرجال مساء يوم 31 من نفس الشهر".

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