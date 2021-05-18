«تاريت» مديراً لدوري هواة الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

عُين المخضرم ﻧﻴﻚ ﺗﺎرﻳﺖ مديراً للبطولة وكبير مدققي هانديكاب لبطولة الدوري الإماراتي لهواة الغولف، سلسلة (EAGL) المصغرة، والمقرر عقدها 20 يونيو المقبل، في ملعب النار في عقارات جميرا للغولف.

سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الغولف المصغرة عبارة عن مبادرة مكونة من 9 حفر تضم ثمانية فرق مع أربعة هواة في جميع الفرق.

وقال سوديش أغاروفال، المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة الدوري الإماراتي لهواة الغولف، عن تعيين تاريت: «يسعدنا أن ينضم إلينا نيك بشكل فوري في مشروع الغولف المثير هذا، ويتمتع نيك بخبرة ضخمة وربما فريدة في تنظيم أحداث الغولف حول العالم وخاصة في دبي».

وقال تاريت عن تعيينه: «أمر رائع أن تكون قادراً على الانضمام إلى فريق بطولة الدوري الإماراتي لهواة الغولف والعودة إلى اللعبة، ولدى سوديش وفريق بطولة الدوري الإماراتي لهواة الغولف خطط طموحة لرفع مستوى غولف الشركات في الإمارات والتي ينبغي الإشادة بها»، وتابع: «هناك إمكانات هائلة لرؤية البطولة على المدى الطويل، ولكن دعونا نرَ كيف يتم تلقيها من قبل اللاعبين والجهات الراعية وصناعة الغولف في هذا المشروع التجريبي في غضون شهر واحد فقط».

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