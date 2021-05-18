أغلى كؤوس الجوجيتسو الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تنظيم الجولة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي يومي الجمعة والسبت المقبلين، وتقام المنافسات بنظام الحزام المفتوح ضمن فئات الناشئين «تحت 16 عاماً» والشباب «تحت 18 عاماً» والكبار «فوق 18 عاماً».وتعتبر البطولة، الحدث الأغلى على الساحة المحلية، وتشهد هذا العام إضافة مهمة بإدراج منافسات السيدات في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لدور المرأة الإماراتية على صعيد اللعبة وغيرها من الرياضات المختلفة.

واكد فهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو ان البطولة تقام في توقيت مثالي، حيث يستعد اللاعبون واللاعبات للمشاركة في مجموعة متنوعة من المنافسات المحلية والعالمية داخل الدولة وخارجها.

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