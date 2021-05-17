أغلى كؤوس الجوجيتسو الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تنظيم الجولة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وتعتبر بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، الحدث الأغلى على الساحة المحلية، وتشهد هذا العام إضافة مهمة تكمن بإدراج منافسات السيدات ضمن برنامجها الحافل في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة للدور الذي أصبحت تلعبه المرأة الإماراتية على صعيد رياضة الجوجيتسو وغيرها من الرياضات المختلفة.

وترحب البطولة بأوسع مشاركة من الرياضيين من مختلف الأوزان للتنافس بنظام الحزام المفتوح ضمن فئات الناشئين «تحت 16 عاماً» والشباب «تحت 18 عاماً» والكبار «فوق 18 عاماً».

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: تأتي بطولة صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في توقيت مثالي، حيث يستعد اللاعبون واللاعبات للمشاركة في مجموعة متنوعة من المنافسات المحلية والعالمية داخل الدولة وخارجها.

وأضاف الشامسي أنه ومنذ انطلاقة الموسم الرياضي 2021، لم تتوقف عجلة البطولات عن التحرك، وشهدت بطولات الاتحاد إقبالاً كثيفاً من قبل أبرز نجوم اللعبة المحليين والعالميين، وأثبتت أبوظبي من جديد أنها موطن للجوجيتسو، وأظهرت قدرتها الفائقة على استضافة أهم الأحداث والبطولات، لا سيما بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أبريل الماضي على الرغم من الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.

منصة للمواهب

وتابع الشامسي: شهدنا مشاركة رائعة في جولات دوري كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة ودوري «أم الإمارات» للجوجيتسو، ونحن على يقين أن بطولة صاحب السمو رئيس الدولة ستشكل منصة لانطلاق المواهب الوطنية التي تتطلع إلى تثبيت قدمها في المنافسة والوقوف على منصات التتويج. كما نشهد حماساً مضاعفاً من قبل الرياضيين للمشاركة في هذه الكأس الغالية التي تحظى بمكانة استثنائية في قلوبنا جميعاً.

وأكّد الشامسي أن إضافة فئة السيدات إلى منافسات الكأس الغالية يعكس جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في ترجمة رؤية القيادة على أرض الواقع. وأوضح أن تمثيل المرأة وتعزيز دورها في القطاعات كافة لطالما حظي بأهمية قصوى لدى القيادة الرشيدة ورؤيتها لمستقبل هذه الرياضة.

وتابع الشامسي: تساهم بطولة صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في الإعداد الأمثل للاعبين وتعزيز قدراتهم وجاهزيتهم لتمثيل الدولة على الساحتين الإقليمية والعالمية. ولدينا أجندة مزدحمة من الأحداث والبطولات، وجميع اللاعبين حريصين على الظهور المشرّف، ومواصلة التقدم وتحقيق الإنجازات وصولاً إلى تمثيل الدولة ضمن المنتخب الوطني الذي يعد هدفاً لكل لاعب.

وتقام منافسات السيدات في اليوم الأول من البطولة الجمعة، فيما يشهد اليوم التالي إقامة منافسات الرجال وذلك في صالة جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي.

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