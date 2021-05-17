(فيديو) التحدي الأكبر.. الاستمتاع بالحياة رغم التحديات

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد التواصل الاجتماعي في اليابان على نطاق واسع فيديو لـ يونيهارا روسيو، حاملا الشعلة الأولمبية لأولمبياد طوكيو على كرسي متحرك مصنوعاً يدوياً.

وتمثلت مهمة يونيهارا كحاملة للشعلة في إيصال رسالة إيجابية أنه يمكنه مواجهة التحديات والاستمتاع بالحياة.

يذكر أن يونيهارا لم تمش منذ ولادتها على رجليها.

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