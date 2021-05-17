خطة هادفة وجهاز فني جديد لمنتخب رجال اليد استعداداً لـ "الآسيوية"

المصدر: دبي – فائز بجبوج

في اطار الاستعداد لأسيوية اليد

خطة هادفة وبجهاز فني واداري جديدين لمنتخب رجال اليد



أعلن عبد الله سعيد الكعبي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رئيس لجنة المنتخبات، أن مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة الأخ نبيل عاشور وإخوانه جميع أعضاء مجلس الإدارة يؤكدون على الحرص الشديد وتوفير متطلبات النجاح خلال الفترة المقبلة لمنتخب رجال اليد للمشاركة في البطولة الآسيوية العشرين للرجال والمقرر إقامتها خلال يناير 2022 رغم انه لم يتم تحديد مكان إقامتها حتى الآن، والمؤهلة لبطولة العالم لرجال اليد في بولندا 2023.

اجتماع

وأشار الكعبي الى أن كافة الأمور المتعلقة بالمنتخب سيتم الإعلان عنها حلال اجتماع لجنة المنتخبات والمقرر في بداية الأسبوع المقبل وبحضور جميع أعضاء اللجنة، وهم عبد السلام ربيع المحيربي، نائب رئيس الاتحاد وناصر الحمادي، الأمين العام وداوود مليح وسعود إبراهيم وانيسة الشدادي، لطرح كافة الأفكار الكفيلة بالتحضير الجيد والمسبق، مع التأكيد على أن الهدف القادم والمعلن لابد أن يكون التأهل إلى نهائيات كأس العالم في 2023.

جديد

أوضح الكعبي بأن الاجتماع سيكون حافلاً بالعديد من الموضوعات وفي مقدمتها اختيار المدرب الجديد للمنتخب، مشيراً الى أن لديهم العديد من السير الذاتية للعديد من المدربين العرب والأجانب، وبالتأكيد سيكون المساعد له من أبناء الدولة، هذا الى جانب اختيار الجهاز الإداري للمنتخب.

خيارات

وأضاف سيتم خلال الاجتماع اختيار الطريقة الأنسب لتحديد قائمة لاعبي المنتخب والتي تضم معظمها من القائمة السابقة إضافة لضم العديد من العناصر الشابة، مشيراً الى أن بداية التحضيرات للمنتخب، سيتم تحديدها خلال الاجتماع وبما يتوافق مع إجراءات اختيار الجهازين الفني والإداري للمنتخب، وبالتالي فلدينا الوقت الكافي، وللعلم هذا مجرد أحد التصورات، وتوجد تصورات أخرى، وسوف نختار الأفضل منها للمنتخب، والأنسب لتحقيق الأهداف المنشودة.

وختم بالقول إن كل الملفات ستضع على طاولة النقاش، بما فيها شكل المسابقات ومواعيدها المناسبة، وكيفية الاستثمار الأفضل لها بما ينعكس على المنتخبات الوطنية.

مسيرة منتخبنا

وعلى مدار 9 بطولات آسيوية، وبداية من نسخة 2004، لم يتجاوز المنتخب المركز الرابع، وهو المركز الذي حققه في نسخة 2014، وتأهل منها للمونديال 2015، وحقق منتخبنا المركز الخامس في البطولة الآسيوية التاسعة عشر والتي احتضنتها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 16 ولغاية 27 يناير 2020 بينما تراوح ترتيبه في باقي النسخ بين المركز السادس والحادي عشر.

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