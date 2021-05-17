102 محمل شراعي في «جزيرة دلما التاريخ»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تبدأ جزيرة دلما اليوم في استقبال المحامل المشاركة في النسخة الرابعة من سباق مهرجان دلما التاريخي، المقرر إقامته بعد غد، وتستقبل الجزيرة 102 محمل شراعي تخضع لفحص فني شامل على مدار اليومين المقبلين من أجل التأكد من التزام الجميع بالمواصفات والقياسات الفنية.

ويقام مهرجان سباق دلما التاريخي الرابع تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالشراكة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي.

مشاركة

ويشارك في المنافسات 102 محمل شراعي من مختلف أنحاء الدولة تتنافس على جوائز بقيمة 25 مليون درهم و3 سيارات ويعد الأعلى في تاريخ سباقات التراث البحري، كما أن السباق هو الأطول في التاريخ، حيث تبلغ مسافته 125 كلم ويمر بسبع جزر من دلما حتى المرفأ.

وأعدت اللجنة العليا المنظمة للسباق برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، العدة لاستقبال الحدث التاريخي، من خلال مجموعة من الاستعدادات الخاصة أبرزها التدقيق على الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، حيث يتطلب من كل بحار وكل شخص من أطقم العمل في كل محمل تسجيل نتيجة فحص سلبية قبل 48 ساعة من انطلاق السباق وقبل الوصول إلى جزيرة دلما نفسها.

اهتمام

ووجه الرميثي الشكر إلى الجميع على التعاون المثمر وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن السلامة العامة وصحة المجتمع الأهم بالنسبة للجنة المنظمة، مؤكداً أن جميع المحامل سوف تخضع لفحص فني شامل من أجل التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، ومنوهاً إلى أنه سوف يتم استبعاد أي محمل غير مطابق للمواصفات على الفور.

وطالب الرميثي الجميع بالالتزام التام بكافة القواعد والاشتراطات الفنية التي تم توزيعها على النواخذة في الاجتماع الفني الذي عقد قبل أيام، أهمها ضرورة تركيب أجهزة التتبع والالتزام التام بمسار السباق وعدم الخروج عنه، فضلاً على حتمية السير وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة من مسافات آمنة وكذلك من عدم الاختلاط الاجتماعي ومنع التكدس

. كما وجه الشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعم سموه ورعايته للسباق.

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