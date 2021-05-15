«جودو الإمارات» يواصل التحضيرات لمونديال المجر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يواصل منتخب الإمارات للجودو استعداداته للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 6 إلى 13 يونيو المقبل، والتي تسبقها اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي للجودو في الثالث من يونيو في نفس المدينة بمشاركة ناصر التميمي أمين عام الاتحاد الإماراتي أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وتقدمت حتى الآن للمشاركة في منافسات البطولة 110 دول، بإجمالي 567 لاعباً ولاعبة، من بينها 10 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والأردن، والمغرب، ولبنان، واليمن.

تأكيد

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن منتخب الإمارات يشارك بلاعبين هما فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو، وبرونزية بطولة روسيا مؤخراً، واللاعب ايفان ريما رينكو المشارك في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم، والذي تغيب عن بطولة روسيا بناء على قرار مدرب الفريق المدرب الجديد المالديفي باكال فياسيسلاف لتأثره بإصابة طفيفة في الكتف، مما مكنه من الاستعداد الجيد لبطولة العالم في بودابست التي تأتى في ختام إعدادهما لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تنطلق منافسات الجودو فيها 23 يوليو المقبل.

وثمن الدرعي جهود الاتحاد الدولي للجودو الذي حرص على إقامة بطولاته المؤهلة للأولمبياد بالرغم من ظروف وباء كورونا، وسخر لها الضوابط والاحترازات الصحية، مما ساهم في نجاحها، وبالتالي تأتي بطولة العالم المقبلة في المجر ويعقبها أولمبياد طوكيو بمشاركة 386 رياضياً كفرصة جديدة للفوز بميدالية قبل ألعاب باريس 2024.

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