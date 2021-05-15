«الإمارات للدراجات» بطل سباق تروفيو كالفيا

المصدر: متابعة: فائز بجبوج

فاز ريان جيبنز دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية، بسباق تروفيو كالفيا، ضمن سلسلة سباقات مايوركا، متفوقاً على منافسه أنثوني ديلابلاس «أركيا سامسيك» في المسافة الأخيرة قبل خط النهاية،محققا زمناً قدره 4:21:04 ساعة، وأنعش الفوز آمال الفريق في سلسلة السباقات ، وبذل جيبنز جهداً بطولياً قدم من خلاله أداء هجومياً طوال مراحل السباق بداية من سباق سرعة، ثم مسافة تسلق بلغت 3400 متر، وانطلق بعدها في سباق لمسافة 70 كلم ضمن مجموعة من سبعة دراجين.

ويمثل هذا الفوز، الانتصار 11 لفريق الإمارات هذا العام وأول فوز لجيبنز في سباقات الطرق منذ تتويجه بطلاً قارياً في أفريقيا، وقال جيبنز: هذا الفوز يغمرني بالسعادة، بدأت السباق بأداء هجومي وضمنت مكانتي في المقدمة مع سفين إريك بيستروم، الذي كان متقدماً طوال السباق، كان يوماً شاقاً وشعرت بالتعب في النهاية، لكنني كنت واثقاً من الفوز، ولا يزال أمامنا ثلاثة سباقات في مايوركا، خلال الأسبوع الحالي، ونتطلع إلى تقديم نتائج جيدة.

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