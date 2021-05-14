"الحمادي": شباب الأهلي سيتوّج بعد العيد.. ولوائحنا واضحة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

جدد ناصر سالم الحمادي، أمين عام اتحاد اليد، تأكيد اتحاد كرة اليد تنفيذ قرار لجنة التحكيم بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والتي فصلت في المنازعة رقم "112" لعام 2021، والتي قضت بصوابية فوز شباب الأهلي على العين بنتيجة "29-22" في المباراة التي جمعتهما في 18 يناير في افتتاح الدور النهائي للمسابقة، ورفض قرار اتحاد اليد بخسارة فريق شباب الأهلي بنتيجة 10/صفر.

وأوضح في تصريح خاص لـ "البيان الرياضي" أن تتويج فريق شباب الأهلي بكأس بطولة كأس الإمارات والميداليات الذهبية للموسم 2020/2021، سيتم بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد.

ردود الفعل

وحول اعتراض نادي الشارقة على القرار، قال الحمادي من الممكن أن يكون للقرار تبعات وردود أفعال، وخاصة أن نادي الشارقة أعلن في بيان صحفي التمسك بحقه بتتويج فريق كرة اليد، بلقب مسابقة "كأس الإمارات" للموسم الرياضي 2020-2021، ورفض إدارة النادي قرار اتحاد كرة اليد والمنبثق من قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بسحب البطولة من "الملك" بعدما حققه فريق اليد على أرضية الملعب، مؤكداً "إننا في اتحاد اليد لم نتسلم حتى الآن أية رسالة رسمية من نادي الشارقة حول ذلك، وإذا حدث ذلك سنقوم برفعها لمجلس الإمارات للتحكيم الرياضي.

لوائحنا واضحة

وطالب الحمادي جميع الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد والممارسة فرقها للعبة أن تتطلع الأجهزة الإدارية والفنية وحتى اللاعبين على لوائحنا الفنية والإدارية والتي بحوزة الأندية قبل كل موسم لكي لا يتكرر ما حدث في موضوع مباراة شباب الأهلي والشارقة والتي شكل هاجساً لنا جميعاً ودرساً أتمنى أن يستفيد منه الجميع.

روزنامة الموسم

وحول روزنامة الموسم المقبل 2021/2022، قال الحمادي نحن ننتظر مقترحات ورأي بقية الأندية حول رؤيتها للبطولات المقبلة ومدى الاستفادة منها للمشاركة فيها، واكد ان في جعبتنا ثلاث بطولات رسمية لا يمكن الاستغناء عن إقامتها خلال الموسم المقبل، وهي بطولة الدوري العام وبطولتا كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وتبقى بطولة كأس الإمارات مرهونة بمقترحات الأندية، إضافة لذلك لبرمجة البطولات الخارجية وخاصة أن النية تتجه لمشاركة الإمارات في البطولة الاسيوية خلال شهر يناير 2021 رغم انه لم يتحدد مكان إقامتها.

نظام البطولات

وعن نظام إقامة البطولات الثلاثة المقبلة قال الحمادي أن نظام بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة ستقام بنظام خروج المغلوب كما هو في الموسم الماضي، مؤكداً أن لجنة المسابقات "اعتمدت هوية جديدة لنظام الدوري، يوفر مزيداً من العدالة للجميع، إذ يقضي النظام الذي تم اعتماده عقب دراسة مطولة مع كافة أطراف اللعبة والأندية، بأن يلعب بدورٍ تمهيدي من مرحلة واحدة، تسفر في ختامه بتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى إلى خوض دور ثان من مجموعتين (3 فرق في كل مجموعة) يتيح في ختامه منح نقاط اعتبارية تدرج في رصيد الفرق الحاصلة على المراكز الأولى حين خوضها الدور ربع النهائي، كما تمنح باقي الفرق التي انهت التمهيدي بالمراكز من 6 ولغاية 11 فرصاً إضافية بالحفاظ على حظوظها في العودة والمنافسة من خلاله خوضها لدورٍ تكميلي يسفر في ختامه عن تحديد هوية الفريقين المكملين لأضلاع دور الثمانية".

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