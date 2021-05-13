بيع زوجي أحذية لأعظم لاعب كرة سلة في التاريخ بـ 152.5 ألف دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

بيع زوجا أحذية رياضية من نوع "نايكي إير جوردان" انتعلهما لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردان خلال موسمه الأول في الدوري الأمريكي للمحترفين (ان بي ايه)، مقابل 152500 دولار (126398 يورو) أمس الأربعاء، في إطار مزاد خصصته دار "سوذبيز" لأحذية المشاهير الرياضية.

وقد نظمت دار "سوذبيز" مزادها الإلكتروني "غيمرز أونلي" (للاعبين فقط)، وهو أول مزاداتها العالمية على الأحذية الرياضية، ويقام حصرا عبر الإنترنت. وشمل 13 زوجا من الأحذية الرياضية انتعلها بعض من أشهر أسماء الـ"ان بي ايه" بينهم سكوتي بيبن وشاكيل أونيل، وفق "يورونيوز".

عُرضت هذه القطع سابقا في جنيف إلى جانب مجوهرات وساعات وحقائب يد استثنائية، خلال أسبوع مزادات نظمتها "سوذبيز" بعنوان "أسبوع الفخامة" في المدينة السويسرية.

وقالت "سوذبيز" إن أحذية "نايكي اير جوردان 1 لم تغير شكل الأحذية الرياضية إلى الأبد وحسب، بل شكلت إحدى دعائم ثقافة الأحذية الرياضية".

وزوجا الأحذية الرياضية اللذان بيعا الأربعاء، وهما بالأحمر والأسود والأبيض؛ ألوان فريق "شيكاغو بولز"، انتعلهما مايكل جوردان في موسمه الأول في "ان بي ايه" (1984-1985).

و تُوج مايكل جوردان البالغ حاليا 58 عاما، ست مرات بطلا للـ "ان بي ايه"، وهو يُصنف على نطاق واسع بأنه أعظم لاعب كرة سلة في تاريخ اللعبة.

وأشار المدير العالمي لوحدة "سوذبيز غلوبال لاكجري" جوش بولان إلى وجود "بعض علامات الاهتراء على مستوى اصبع القدم وحول الكعب، ما يعطي فكرة عما كان يحصل خلال المباريات التي انتعلهما فيها" مايكل جوردان.

ولفت بولان إلى أن مصدر زوجي الأحذية "شخص كان يعرف جوردان شخصيا، ما يجعل أصالتهما كاملة"، وثاني أغلى زوجي أحذية رياضية في المزاد كانتا من نوع "أندر أرمور" يحملان توقيع ستيفن كوري الذي انتعلهما في موسم 2015-2016 حين اختير لاعب "غولدن ستايت ووريرز" أفضل لاعب في الـ"ان بي ايه" للمرة الثانية على التوالي.

وبيع زوجا الأحذية، وهما باللون الأصفر والأزرق انتعلهما كوري خلال أربع مباريات، في مقابل 20800 دولار (17239 يورو).

كذلك بيع زوجا أحذية رياضية من نوع "أديداس سوبرستارز" انتعلهما كريم عبد الجبار خلال موسم 1979-1980 مع "لوس أنجليس ليكرز" عند فوزه بلقبي الـ"ان بي ايه" و"أفضل لاعب" (للمرة السادسة)، في مقابل 18030 دولاراً (14944 يورو).

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