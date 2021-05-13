"تاني".. طفل نيجيري متشرد يفوز بلقب ولاية أمريكية للشطرنج

المصدر: البيان الإلكتروني

ليس تانيتولوا أديومي، المعروف بلقبه "تاني"، طفلاً عادياً. فقد أصبح هذا الصبي النيجيري في سن العاشرة فقط رسمياً سيداً من أسياد الشطرنج في الولايات المتحدة بعد أن تعلم اللعبة في ملجأ للمشردين.

وذكرت قناة "مونت كارلو" عبر موقعها الإلكتروني أن قصة "تاني" جديرة بفيلم من أفلام هوليوود. ففي العام 2017، فر الصبي وعائلته من نيجيريا هرباً من الهجمات العنيفة التي كانت تشنها جماعات جإرهابية على العائلات المسيحية.

وجدت العائلة ملاذاً في ملجأ للمشردين في مانهاتن بنيويورك والتحق تاني بمدرسة ابتدائية محلية، ثم علمه مدرس يدعى راسل ماكوفسكي أساسيات لعبة الشطرنج.

بعد عام، فاز الصبي الصغير بكأس بطولة نيويورك وهو في الثامنة من عمره وكان لا يزال يعيش في الملجأ في ذلك الوقت. ولكن بفضل الشعبية التي اكتسبها، تمكنت عائلته من إطلاق حملة تمويل جماعي للخروج من هذا الوضع.

وكانت الاستجابة الشعبية كبيرة لدرجة أنه في غضون أيام قليلة جمعت صفحة GoFundMe أكثر من 200 ألف يورو تمكنت بواسطتها الأسرة من الانتقال والعيش في منزل مستقل، واستخدمت بقية الأموال لإنشاء جمعية تساعد المواهب الشابة ذات الأوضاع الاجتماعية الصعبة.

وواصل تاني التدرب على الشطرنج لتحسين أدائه، ثم شارك في شهر مايو 2021 في بطولة الولاية وفاز بها، الأمر الذي يجعله اللاعب الثامن والعشرين الأصغر سناً الذي يفوز بهذا اللقب في الولايات المتحدة. لكنه لا يخطط للتوقف عند هذا الحد وينوي أن يطور مهاراته ويصبح بطلاً عالمياً للشطرنج.

يقال: "أريد أن أكون أصغر سيد للعبة وأرغب في تحقيق ذلك خلال 11 أو 12 عاماً. حالياً، لا يزال الأوكراني سيرجي كارياكين يحتفظ بالرقم القياسي بعد فوزه باللقب في عمر 12 عاماً و7 أشهر".

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