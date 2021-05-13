المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن مشاركة 102 محمل شراعي في سباق دلما التاريخي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وينظمه النادي بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي. وأغلق النادي باب التسجيل يوم الأحد الماضي، واعتمد الأسماء التي تم تسجيلها وقدمت حسب الشروط الخاصة بالسباق، وينسق النادي مع هيئة الأرصاد الجوية لتحديد الموعد النهائي لإقامة السباق بين 18 و22 من شهر مايو الجاري حسب ظروف الأحوال الجوية.

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