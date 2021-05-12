الكشف عن موعد بطولة العالم للسبارتن في الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن الموعد الجديد لبطولة العالم للسبارتن التي ستحتضنها أبوظبي في الفترة ما بين 2- 5 ديسمبر 2021 في منطقة الظفرة وتحديداً في مدينة ليوا «تل مرعب» ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤكد مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في تنظيم واستضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية، بإشراف وتنظيم مباشر من مجلس أبوظبي الرياضي، حيث تشمل المنافسات ثلاث فئات: النخبة، والفرق، وبطولة مخصصة لناشئي سبارتن، إضافة إلى البطولات المجتمعية التي تقام على هامش المنافسات العالمية.

وتتزامن الاستضافة مع الاحتفالات باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، علماً بأن البطولة تم تأجيلها سابقاً بسبب قيود السفر الدولية بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث كان من المقرر عقدها يومي 3 و4 ديسمبر من العام الماضي.

من جانبه قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون بالإعلان مجدداً عن موعد استضافة أبوظبي لبطولة العالم للسبارتن للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، في ظل النجاحات الكبيرة التي يحققها هذا النوع الجديد من الرياضات التي تتميز بتفاعل عالمي في تلك السباقات من قبل جميع المشاركين في مختلف دول العالم، بعد أن تم مسبقاً تأجيل إقامة البطولة للقيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كورونا».

وأضاف العواني قائلاً: «نعمل في مجلس أبوظبي الرياضي على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة من خلال الاستضافة المرتقبة، وأن تكون البطولة علامة فارقة في الأحداث العالمية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي على مدار العام، والتي ستقام بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي».

وأشار العواني إلى أن مكان إقامة الحدث العالمي سيحظى بإعجاب المشاركين، وخصوصاً أن الموقع يتميز بطبيعته الصحراوية الرملية، وسط الكثبان الرملية، التي تشكل بحد ذاتها عائقاً وحاجزاً وتحدياً شيقاً للمشاركين.

سعادة

من جانبه أعرب جو دي سينا المؤسس والرئيس التنفيذي لـلسبارتن عن سعادته بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وإقامة البطولة في منطقة الظفرة في مدينة ليوا (تل مرعب)، مشيراً إلى أن مختلف مسارات العقبات والحواجز ستزدان بالطبيعة الصحراوية، وتضفي المزيد من التحدي والإصرار لدى المشاركين للوصول إلى خط النهاية.

وأكد سينا على أهمية عقد منافسات البطولة بعد فترة مليئة بالصعوبات بسبب الجائحة، مشيراً إلى أن المشاركين يتوقون للمشاركة في تجربة جديدة عبر حواجز الرمال الصحراوية الذهبية، وفي أجواء استثنائية بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الخمسين للإمارات.

وتبدأ البطولة في 2 ديسمبر بيوم مليء بالمرح، وبالسباقات التجريبية المفتوحة على مسافات 50 كم و21 كم، حيث يمكن للمشاركين والمتابعين – على حد سواء - قضاء الليلة الأولى تحت النجوم في المعسكرات الواقعة في قرية سبارتان في ليوا، والاستمتاع بركوب العربات عبر الكثبان الرملية، والتزلج على الرمال والترفيه على المسرح، وسيحصل الأطفال على منطقة حصرية تشمل العديد من الفعاليات المسلية.

بداية المنافسات

وتبدأ المنافسات صباح يوم 3 ديسمبر باستعراض أعلام أكثر من 40 دولة مشاركة، وبطولة العالم للأطفال للفئة العمرية 12-14 سنة على مدى ميلين في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وللفئة العمرية 10-11 سنة على مسافة ميل واحد الساعة 01:30 بعد الظهر، وتقام منافسات النخبة للرجال على مسافة 21 كم عبر كثبان ليوا الساعة 3:30 مساءً تليها منافسات النخبة للنساء في تمام الساعة الرابعة عصراً، وتختتم منافسات اليوم (الثاني) مع غروب الشمس بسباق مجتمعي على مسار طوله 10 كم، وسيستمتع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 6 سنوات في دورة حواجز بطول نصف ميل، حيث يمكن للوالدين الركض مع أطفالهم أو تشجيعهم جنباً إلى جنب، كما يمكن للأطفال من سن 6 إلى 11 عامًا المشاركة في دورة ميل واحد بينما سيستمتع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عامًا بدورة أطول لمسافة ميلين، وتبدأ بطولة العالم للفرق في 4 ديسمبر بتمام الساعة 4.30 مساءً مع اختيار فرق من ثلاثة أفراد لتمثيل بلدهم في دورة التعرف لمسافة 10 أميال، ويقام حفل توزيع الجوائز للفائزين من الفئة العمرية وفريق بطل العالم في المساء.

استمتاع

وفي الخامس من ديسمبر سيستمتع الحاضرون بآخر فطور لهم قبل أن يودعوا الربع الخالي الخلاب.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة اجمالية في جميع المنافسات تصل إلى 7000 مشاركاً ومشاركة، والجدير بالذكر أن أكثر من 500 مشاركاً حتى الآن سجلوا وأكدوا حضورهم في منافسات (الربع الخالي).

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