نجاح كبير «لرمضانية سلة السيدات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت بنجاح كبير منافسات «البطولة الرمضانية لكرة السلة للسيدات» التي نظمتها أكاديمية جام الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي وشهدت تنافساً قوياً بين 5 فرق نسائية ضمت لاعبات من مختلف الجنسيات والأعمار، وهي: الفلبين، ونادي الشارقة للسيدات وأكاديمية جام، ودي إكس بي فلايرز، وسووش.

وحلّق فريق «دي إكس بي فلايرز» بلقب البطولة بعد فوزه بالمركز الأول وتغلبه على فريق «جام سبورتس أكاديمي» بنتيجة 59 – 35 في المباراة النهائية ليحصل الفريق على كأس البطولة الأولى من نوعها المخصصة للسيدات، فيما جاء فريق جام أكاديمية في المركز الثاني، وحل فريق نادي الشارقة للسيدات في المركز الثالث بعد فوزه على فريق سووش بنتيجة 54 – 37.

وتم تتويج اللاعبة لاما مقدم بلقب أفضل مسجلة برصيد 79 نقطة، وحصلت اللاعبة جاسمين بيركنز على ثلاثة ألقاب في البطولة حيث فازت بلقب أفضل مساعدة، كما حصلت على لقب أفضل دفاع برصيد 27 اختطاف للكرة، وتوجت بلقب أفضل لاعبة في البطولة، فيما وحصلت اللاعبة كرستينا نيوتن على لقب أفضل صانعة هجمات مرتدة، كما حصل عصام البستاني مدرب فريق دي إكس بي فلايزر على لقب أفضل مدرب في البطولة.

وأقيمت منافسات البطولة في ملاعب عالم دبي للرياضة وفق الإجراءات الاحترازية والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة، كما تم تطبيق البروتوكولات التي وضعها مجلس دبي الرياضي لتنظيم الفعاليات الرياضية لضمان ممارسة الرياضة بأمان.

برنامج

ويواصل عالم دبي للرياضة نشاطه واستقبال عشاق الرياضة لممارسة هواياتهم في الملاعب المغطاة ومكيفة الهواء وتحت إشراف مختصين طوال أيام العيد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وسيستمر حتى يوم 22 سبتمبر المقبل في قاعات زعبيل 4 و5 و6 في مركز دبي التجاري العالمي، ويشارك فيه العديد من أكاديميات التدريب الرياضي الاحترافي من بينها «أكاديمية أي أف إيه لكرة القدم» و«إت إز جست كريكت» و«أكاديمية بروفيشنال سبورتس» و«سوكور كيدز للخدمات الرياضية» و«أكاديمية شوتنج ستار الرياضية» و«تنس 360» و«أكاديمية ديبيكا للريشة الطائرة».

هدف

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم هذه البطولة إلى تفعيل الشراكة بين مجلس دبي الرياضي مع القطاع الخاص، وذلك تأكيداً على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية لخدمة المجتمع بالرياضة من خلال تنظيم فعاليات رياضية مشتركة تجمع الرياضيين من مختلف الجنسيات التي تعيش في دبي والتي تزيد على 200 جنسية، وتعزيز التنوع في الرياضات، وذلك من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من كل أفراد المجتمع للمشاركة ومتابعة البطولات الرياضية المختلفة، كما تمنح الجاليات المقيمة بدبي الفرصة لممارسة رياضتهم المفضلة والترويح عن أنفسهم وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم من مختلف الجنسيات الأخرى وتوطيد العلاقة بينهم عبر التنافس الشريف في جو من الألفة والتعارف بين كل المشاركين.

كما أن هذه البطولة تحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضة متميز وسعيد من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المجتمع فيها، حيث يعمل المجلس وفق خطة استراتيجية تتوافق مع خطة حكومة دبي ويحرص على دعم تنظيم الفعاليات الرياضية التي تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كل شرائح المجتمع وجعلها أسلوب حياة.

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