«تريندز» تدعم مبادرة الروح الإيجابية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي «تريندز للبحوث والاستشارات» داعماً رئيسياً لمبادرة «الروح الإيجابية» التي يجري تنظيمها في إطار مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، بهدف تشجيع تبني أنماط الحياة الصحية وتعزيز أركان بيئة مجتمعية حاضنة لمختلف شرائح المجتمع عبر جعل الحياة الرياضية نهج حياة وممارسة يومية.

وفي إطار المبادرة التي تنظمها شرطة دبي، جاء انطلاق مهرجان «كن رياضياً» يوم السبت الماضي بالتعاون مع «تريندز للبحوث والاستشارات» ، وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز »: إن مشاركة «تريندز» في دعم هذه المبادرة تأتي في إطار الوفاء بمسؤوليتها المجتمعية».

وشهد مهرجان «كن رياضياً» مشاركة واسعة . وأكدت شرطة دبي أنه تم تنظيم 49 برنامجاً رياضياً وصحياً و140 محاضرة توعية في 9 مناطق على مستوى إمارة دبي في إطار المبادرة التي بلغ عدد المستفيدين منها 19 ألفاً و971 مستفيداً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز