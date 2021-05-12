شرطة عجمان تختتم فعالياتها الرياضية الرمضانية

المصدر: (عجمان - البيان الرياضي)

اختتمت القيادة العامة لشرطة عجمان فعالياتها الرمضانية الرياضية التي تندرج ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية والصحية التي تنفذها خلال شهر رمضان الكريم.

وقال النقيب خميس ثاني فيروز مدير فرع الأنشطة الرياضية والثقافية بالقيادة العامة لشرطة عجمان إن شرطة عجمان تحرص باستمرار على المحافظة على تعزيز اللياقة البدنية لمنتسبيها من خلال تنظيم فعاليات رياضية مختلفة خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وأشار مدير فرع الأنشطة الرياضية والثقافية إلى أن الفعاليات الرياضية كانت متنوعة.

وفي السياق ذاته نظمت شرطة عجمان فعالية الألعاب الجماعية والفردية الرياضية لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، شملت كرة القدم وكرة الطائرة، ودومنة، وكيرم إضافة إلى الشطرنج، وذلك حرصاً منها على تحقيق المسؤولية المجتمعية تجاه النزلاء بالحفاظ على صحتهم وتعزيز لياقتهم الرياضية والبدنية.

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