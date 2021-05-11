(فيديو) قبة سابورو.. ملعب حسب الطلب

المصدر: البيان الإلكتروني

يتحول ملعب قبة سابورو باليابان لملعب لكرة القدم وقت الحاجة بإدخال أرضية الملعب الموجودة بشكل منفصل في خارج القبة، والتي تزن 8300 طن، وعند إقامة مباراة للرغبي يتم إخراج أرضية الملعب مثل بساط علاء الدين السحري الطائر بارتفاع 7.5 سم بسرعة 4 متر في الدقيقة، وفق موقع "اليابان بالعربي".

ويقع ملعب قبة سابورو في تايوهيرا كو، سابورو في اليابان، ويستخدم أساساً لكرة الرغبي وكرة القدم.

تم افتتاح قبة سابورو العام 2001 وهو يتسع لجلوس 41,484 شخصاً في مباريات كرة القدم، أما كحد أقصى مع المقاعد المؤقتة فتصل سعته لحوالي 53,796 متفرجاً.

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