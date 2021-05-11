"الشارقة" يؤكد أحقية فريقه بلقب كأس الإمارات لليد

المصدر: فائز بجبوج – دبي

أعلن نادي الشارقة الرياضي وخلال بيان صحفي التمسك بحق تتويج فريق كرة اليد في النادي، بلقب مسابقة "كأس الإمارات" للموسم الرياضي 2020-2021، ورفض إدارة النادي قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بسحب البطولة من "الملك" بعدما حققه فريق اليد على أرضية الملعب، ووفقاً للقرارات الرسمية الصادرة من اتحاد كرة اليد قبل انطلاق مباراة الشارقة وشباب الأهلي في ختام الدور النهائي للمسابقة التي أقيمت في 23 يناير الماضي.

جهود مثمرة

وأوضح البيان، أن: "التمسك بحق فريق اليد بلقب "كأس الإمارات"، يأتي تقديراً من مجلس إدارة النادي للجهود التي بذلت في الفترة الماضية والتجهيزات لهذه البطولة بشكل خاص، والموسم الرياضي بشكل عام، من قبل الجهاز الفني والإداري واللاعبين، بغية تحقيق الإنجازات التي سجلت في الموسم، ومن ضمنها الفوز بكأس الإمارات وهو ليس بغريب عن إنجازات فريقنا".

واختتم البيان، باتخاذ إدارة نادي الشارقة الرياضي، كافة الإجراءات القانونية، التي تحفظ حق فريق كرة اليد التتويج باللقب.

رفض القرار

وأكد جاسم محمد عضو لجنة الألعاب الجماعية بالنادي مشرف كرة اليد ان بيان النادي جاءً رداً على إعلان اتحاد كرة اليد، أمس الاثنين، سحب لقب "كأس الإمارات" من فريق الشارقة، ومنح اللقب لفريق "شباب الأهلي"، وذلك تنفيذاَ من الاتحاد لقرار مركز "الإمارات للتحكيم الرياضي" المتعلق في المنازعة رقم (112) لعام 2021، والتي قضت بصوابية فوز شباب الأهلي على العين بنتيجة "29-22" في المباراة التي جمعتهما في 18 يناير الماضي في افتتاح الدور النهائي للمسابقة.

وأشار جاسم الى ان اتحاد اليد كان سابقاً وبختام البطولة قد اصدر قراراً باعتبار شباب الأهلي خاسراً لمباراته أمام العين "10-0" لمخالفة في لوائح تسجيل اللاعبين والتي رفضها شباب الأهلي من خلال احتجاجه ورفع قضيته الى مجلس الإمارات للتحكم الرياضي والذي أعاد له الحق باللقب، وختم حديثة إننا لم نكن بالأصل طرفاً في قضية شباب الأهلي ولجنة التحكيم وبالتأكيد ننظر رد اتحاد اللعبة وبعدها لكل حادث حديث.

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