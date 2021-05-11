«دولي الملاكمة» يطلب تنظيم مونديال السيدات في دبي

المصدر: (دبي - وام)

تلقى اتحاد الإمارات للملاكمة رسالة من الاتحاد الدولي للعبة برغبته في إسناد تنظيم بطولة العالم للسيدات إلى الإمارات لتقام في دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأكد حسن الحمادي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للملاكمة أنه اجتمع مع سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة لدراسة الموضوع كما تم الاتصال بالدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة في موسكو، وجرى الاتفاق على قيام اتحاد الملاكمة بدراسة ملف المونديال، مع الجهات المختصة بالدولة قبل اتخاذ القرار، وتم التطرق إلى ملف لجنة المحترفين التي تم تشكيلها في الاتحاد ، للإشراف على كل مسابقات وبطولات ملاكمة المحترفين بالدولة، ودراسة ملف بطولة آسيا «نيو دلهي - دبي للرجال والسيدات».

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