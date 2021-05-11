اتحاد اليد يُتوّج شباب الأهلي بكأس الإمارات

المصدر: دبي - فايز بجبوج ووام

أعلن ناصر سالم الحمادي أمين عام اتحاد اليد، تنفيذ اتحاد اللعبة، لكافة بنود قرار مركز التحكيم الرياضي، المتعلق في المنازعة رقم (112) لسنة 2021، القاضي بتثبيت فوز شباب الأهلي على العين بنتيجة 29 - 22، في المباراة النهائية بكأس الإمارات لرجال اليد، وما ترتب عليه من نتائج، بفوز «فرسان دبي» بكأس الإمارات للموسم الحالي 2020-2021، وسحب اللقب من الشارقة الذي توج وقتها باللقب.

وفي اتصال هاتفي مع «البيان الرياضي»، قال الحمادي: إن اتحاد اليد وبناءً على اجتماعه أمس، التزم فعلاً ومضموناً بقرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، المتعلق بقضية المنازعة أمام الغرفة الاستثنائية بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، المقدمة من نادي شباب الأهلي يناير الماضي، اعتراضاً على قرار اتحاد كرة اليد باعتبار شباب الأهلي خاسرين للقائهم أمام العين بنتيجة 10 - صفر استناداً لمخالفة لوائح التسجيل في المباراة التي جمعت الفريقين 18 يناير 2021 وانتهت حينها بفوز شباب الأهلي على العين «29-22».

وأضاف: استناداً إلى ما ترتب من قرار مركز التحكيم، واعتبار شباب الأهلي فائزاً على العين في افتتاح الدوري النهائي من مسابقة كأس الإمارات، الذي اتبع في اليوم الختامي للبطولة بفوز شباب الأهلي على الشارقة 2-24، فإن اتحاد اللعبة يؤكد تنفيذه لكافة بنود الحكم الصادر في قضية المنازعة رقم (112) لسنة 2021، واعتبار شباب الأهلي فائزاً في مباراتيه بالدور النهائي، وبالتالي إعلانه بطلاً للمسابقة برصيد ست نقاط، والشارقة وصيفاً برصيد أربع نقاط، والعين ثالثاً برصيد النقطتين.

أحكام

وأكد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أن أحكام التحكيم الصادرة عنه نهائية، وحائزة لحجية الأمر المقضي، ومشمولة بالنفاذ المعجل، ولها قوة السند التنفيذي جاء ذلك في البيان الصادر أمس عن المركز.

وقال ضرار بالهول نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي: إعمالاً لنص المادة (75) من القواعد الإجرائية بأن ترسل إلى كل طرف نسخة أصلية من قرار التحكيم موقعاً عليها من المحكمين، ويبلغ القرار من قبل المدير التنفيذي ويكون نهائياً وملزماً للأطراف، وغير قابل للطعن عليه، فإن ذلك قد تم بالفعل، حيث إن المركز قام بإبلاغ الاتحاد بالحكم الصادر بتاريخ 26 - 04 - 2021، كما أن المادة (76) من القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي تؤكد حيازة قرارات المحكمين والأوامر الصادرة طبقاً لهذه القواعد حجية الأمر المقضي، وحتمية قيام الاتحاد بتنفيذ الحكم في موعد أقصاه أمس وفقاً لأوقات العمل الرسمية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، مشيراً إلى أنه في حال التقاعس في تنفيذ الحكم الصادر في المنازعة رقم (112) لسنة 2021 وفقاً للموعد المحدد، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجلس إدارة اتحاد اليد، والتي كفلتها القوانين المعمول بها والتشريعات النافذة ذات العلاقة في الدولة وقواعد مقتضيات المصلحة العامة لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

وأكد ضرورة التزام كل الأطراف التي لجأت للتحكيم بقرارات المركز وأحكامه، من خلال استيفاء كافة المتطلبات الواردة سواء في القواعد الإجرائية أو الالتزام بمواعيد وثيقة التحكيم، ومراحل التقاضي المختلفة، بما يحقق الهدف المنشود من وراء اللجوء إلى التحكيم وإعطاء كل ذي حق حقه، وهو الأمر الذي يسعد الجميع طالما كانت الغاية تطبيق العدالة والنزاهة وخدمة مصلحة رياضة الإمارات.

انتصار

بدوره، أوضح ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي أن القرار الذي اتخذه اتحاد اليد هو انتصار للرياضة بشكل عام، وإن القرار جاء ليؤكد أننا نعيش في دولة قانون تعطي صاحب الحق حقه، خصوصاً أن القرار المنصف من مركز التحكيم الرياضي، يصوّب البوصلة نحو أن هناك ثغرات علينا تفاديها في لوائح المسابقات، وأن أي فريق كان من الممكن أن يقع بذات الأمر الذي مر به شباب الأهلي.

وأكد أن مجلس التحكيم الرياضي هو السلطة العليا باتخاذ أي قرار ولحل أي مشكلة قد تعترض مسيرة الرياضة بالدولة، وثمّن جميع الإجراءات والخطوات التي اتبعها لإعادة الحق لأصحابه، وخاصة بالتفسير الصحيح للوائح والنظم المعمول بها رياضياً بدولة الإمارات.

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