«أوول بلاك» بطل دوري سيدات كرة القدم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تُوج فريق أوول بلاك بدرع بطولة كرة قدم السيدات بعد فوزه على فريق الإمارات بخمسة أهداف لثلاثة في المباراة النهائية التي جرت أول من أمس على ملعب ذياب عوانة بحضور أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم النسائية، وغالية عبدالله المازمي عضو اللجنة.

وقامت أمل بوشلاخ بتسليم لاعبات فريق أوول بلاك الميداليات الذهبية ودرع البطولة، فيما سلمت الميداليات الفضية للاعبات فريق الإمارات، والميداليات البرونزية للاعبات فريق الاتحاد، كما أكدت أمل بوشلاخ أن البطولة حققت الأهداف المرجوة منها أبرزها عودة المنافسات للعبة حتى وإن كانت في السياق الودي نظراً لفترة التوقف الطويلة.

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