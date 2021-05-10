250 ملاكماً ببطولة آسيا في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021 عن تفاصيل النسخة الثالثة عشرة من البطولة التي تستضيفها الإمارات للمرة الأولى خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو الجاري وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق ميريديان المطار بدبي.

وتشهد البطولة مشاركة 250 ملاكماً وملاكمة من 25 دولة وهي: أفغانستان، البحرين، إندونيسيا، الهند، إيران، العراق، الأردن، كازاخستان، قرقيستان، كوريا، الكويت، لاوس، مكاو، منغوليا، نيبال، باكستان، الفلبين، قطر، سيريلانكا، سوريا، تايلاند، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، واليمن والإمارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة، ومحمد بو خاطر نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للملاكمة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن الحمادي أمين عام اتحاد الإمارات للملاكمة، وعمر الكندي أخصائي أول فعاليات مجتمعية بالمجلس ومدير البطولة.

وعبّر أمين عام مجلس دبي الرياضي ورئيس الاتحاد الآسيوي عن رضاهما بمستوى الاستعدادات لتنظيم البطولة .

نموذج

وقال سعيد حارب: «مرة أخرى نجني في دولة الإمارات ومعنا الأشقاء والأصدقاء في الدول العربية والعالم، ثمرة رؤية وحكمة قيادتنا الرشيدة التي وفرت لنا كل سبل الأمان والحماية والخطط الناجحة في التصدي لجائحة «كوفيد 19» لتكون دولة الإمارات النموذج الذي يحتذي به العالم في التغلب على جميع التحديات، ومواصلة العيش بأمان وانسيابية في جميع المجالات، بعد أن استضافت الدولة بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم عام 2019، واستضافت العام الماضي بطولة الدوري الهندي للكريكت أكبر بطولة للمحترفين في العالم، وكذلك تصفيات بطولة استراليا المفتوحة للتنس، تستضيف الدولة بطولة كبرى أخرى هي بطولة آسيا للملاكمة التي تم نقلها إلى دبي بسبب ما تمر به الهند من ظروف صعبة نتيجة جائحة «كوفيد 19»».

وأضاف: «يسرنا أن نتعاون مع الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة لتوفير كل سبل النجاح لتنظيم هذه البطولة الأكبر في قارة آسيا».

مسؤولية

من جهته تقدم أنس العتيبة بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي لدوره في دعم جهود الاتحادين الإماراتي والآسيوي لنشر ممارسة رياضة الملاكمة عموماً.

وقال العتيبة: «هذه البطولة تحملنا مسؤولية تنظيمها في ظرف حرج ودقيق بعد اعتذار الاتحاد الهندي للملاكمة عن الاستضافة قبل أقل من شهر على موعد تنظيمها، وذلك نتيجة لما تمر به الهند من ظروف صحية وبيئية صعبة جراء جائحة «كوفيد 19»، ونحن نعبر عن تعاطفنا مع ما يمر به الأصدقاء في الهند في هذا الوقت، ونتمنى لهم التعافي السريع من هذه الأزمة الطبية والإنسانية».

دور قيادي

وأضاف: «بتوفيق من الله وبحكمة ورؤية القيادة الرشيدة تواصل دولة الإمارات أداء دورها القيادي في مختلف المجالات، وبفضل النجاح الكبير للدولة في التغلب على تحديات جائحة «كوفيد 19» وأسلوب الحياة الآمنة وانسيابية الحركة والتنقل الجوي وتوفر المنشآت الفندقية والخبرات الوطنية، فقد تصدينا لمهمة تنظيم هذه البطولة التي تعد أكبر وأهم بطولة في آسيا قبل انطلاق منافسات الأولمبياد المقبل في طوكيو وتمثل خير إعداد لملاكمي آسيا للتنافس على الميداليات الأولمبية، حيث يشارك فيها 250 ملاكماً من الجنسين وبينهم ملاكمون إماراتيون بالإضافة إلى 130 إدارياً وحكماً وفنياً».

تميز

تعد بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021 أحد أقوى وأبرز بطولات الملاكمة على مستوى العالم نظراً لمشاركة المصنفين الأوائل عالمياً، وهي آخر محطة إعدادية قبل أولمبياد طوكيو 2021، لذا يتوقع أن يكون التنافس فيها قوياً وتشهد مستويات متميزة.

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