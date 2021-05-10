«غولف أصحاب الهمم» عضواً بالاتحاد الدولي

المصدر: (دبي - فايز بجبوج)

حصل اتحاد الغولف على العضوية المؤقتة في الاتحاد الدولي لـ«غولف أصحاب الهمم»، ليصبح الأول عربياً الذي ينجح في ضم منتسبيه من رياضيي أصحاب الهمم إلى قوائم الاتحاد الدولي، ومنحهم فرصة الحصول على تصنيف عالمي، وسيتم التصويت في «عمومية الاتحاد الدولي» في أكتوبر المقبل على منح الإمارات العضوية الدائمة.

وأكد عادل الزرعوني، نائب رئيس الغولف الأمين العام للاتحاد العربي أن النتائج المشجعة لرياضي أصحاب الهمم في منافسات الغولف بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في 2019، وضعت الأساس الصحيح لإدراج منافسات هذه الفئة ضمن مسابقات الاتحاد، في خطوة حظيت باهتمام الاتحاد الدولي.

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