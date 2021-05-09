«التحكيم الرياضي» ومهلة أخيرة لاتحاد اليد بشأن شباب الأهلي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

وجّه مركز الإمارات للتحكيم الرياضي إخطاراً نهائياً لتنفيذ حكم التحكيم في المنازعة الرياضية رقم (112) لسنة 2021 والمقامة أمام الغرفة الاستئنافية بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي والمقدمة من نادي شباب الأهلي ضد اتحاد كرة اليد بشأن الطعن على قرار اتحاد اليد باعتبار فوز فريق العين على فريق شباب الأهلي 10/صفر.

وتضمنت الرسالة حتمية تنفيذ القرار في موعد أقصاه يوم الاثنين 10/5/2021 وفقاً لأوقات العمل الرسمية لمركز الإمارات للتحكيم، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بناء على الرسالة الرسمية رقم 201 اليوم الأحد بتاريخ 9/5/2021 والموجهة إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد نبيل عاشور، ويحمل القرار النفاذ المعجل وقوة السند التنفيذي وفق فقراته الثلاث.

وعلم «البيان الرياضي» من مصادر موثوقة بأن اتحاد اليد وافق على تنفيذ قرار الحكم بقبول الحكم شكلاً والثانية بتحمل المستأنف ضده أي اتحاد اليد المصاريف وأتعاب المحاماة وتم دفع 10 آلاف درهم تقريباً، ولكنه ينتظر رد لجنة التحكيم حول آلية تنفيذ القرار والمتعلقة بالفقرة الثانية من الحكم والخاصة بالطعن على قرار الاتحاد باعتبار فوز فريق العين على فريق شباب الأهلي 10/صفر في نهائي كأس الإمارات لكرة اليد بتاريخ 19/1/2021، واحتساب نتيجة المباراة آنفة الذكر، كما انتهت عليها بفوز شباب الأهلي على العين بنتيجة 29/22.

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