«إحسان» يبحث عن كأس الوثبة في بوردو

المصدر: (بوردو - البيان الرياضي)

يبحث الجواد القوي «إحسان دو تواليه» عن لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز - بري دجلفور، بمضمار بوردو الفرنسي، والذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموه العالمي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين محلياً ودولياً، ويقام السباق لمسافة 1600 متر، وتشارك فيه 10 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على جوائز مالية وقدرها 16.000 يورو.

ويشرف على «إحسان دو تواليه» المدرب جي دوميول ويقوده الفارس اوليفييه داندنج، وينافسه «منتزه» بإشراف دي جوليمين، وقيادة اوليفييه بيلييه، و«المويجعي» بإشراف تي لومير وقيادة انتوين ويرل.

ومن أقوى المرشحين «كاليفانو دو غزال» بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة مايكل فورست، و«الشيكو» بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارسة لوري فولارد.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي.

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