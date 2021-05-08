مسبار الأمل بطل طائرة «دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حلق فريق مسبار الأمل بكأس الكرة الطائرة في ختام مسابقات النشاط الرمضاني بنادي دبي لأصحاب الهمم، الذي اشتمل على العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية خلال الشهر الفضيل، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، فيما ذهب المركز الثاني إلى السلام تلاه دبي ثالثاً.

وحصل فريق 2040 على كأس كرة القدم تلاه في المركز الثاني مسبار الأمل، بينما كان المركز الثالث من نصيب بيت المال.

وأسفرت مسابقة كرة السلة على الكراسي المتحركة عن اعتلاء فريق الهمة القمة تاركاً المركز الثاني للأبطال، فيما كان المركز الثالث من نصيب الملك.

وفي اليوم الختامي تم تتويج الفائزين في الألعاب الفردية والجماعية: كرة القدم وكرة السلة على الكراسي المتحركة والكرة الطائرة وكرة الطاولة والرماية والشطرنج.

جدير بالذكر أن المسابقات المختلفة قد شارك فيها موظفو النادي مع «أصحاب الهمم» ليحقق النشاط الرمضاني الأهداف التي أقيم من أجلها وخصوصاً أن «أصحاب الهمم» شاركوا في إدارة العديد من الفعاليات على الصعيدين الفني والإداري.

اعتزاز

وتحدث في الحفل الختامي ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي معرباً عن اعتزازه بنجاح الفعاليات المتنوعة، مبيناً أن الشهر الفضيل كان له نكهته الجميلة رغم ظروف «الجائحة» في ظل التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية خلال المنافسات المختلفة.

وقال: مثل هذه النشاطات تسهم في رفع جاهزية اللاعبين واللاعبات من «أصحاب الهمم» وإبقائهم في دائرة التحفيز والترقب للاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى بروز مواهب صاعدة في هذه الفعاليات مما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرتهم خلال المشاركات المحلية والخارجية.

واختتم العصيمي حديثه مشيداً بفرق العمل المختلفة وخصوصاً أنهم عائلة واحدة عملوا بروح الفريق الواحد مما كان له المردود الإيجابي في وصول جميع الفعاليات إلى آفاق النجاح المنشود.

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