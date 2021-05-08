ويستوود أفضل لاعب في الجولة الأوروبية للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تم اختيار الإنجليزي لي ويستوود الفائز بجائزة سيف باليستيروس لأفضل لاعب في الجولة الأوروبية للغولف 2020 بعد موسم رائع بلغ ذروته بتصدره تصنيف«السباق إلى دبي» والتتويج بالجولة الأوروبية.

ويتزامن إعلان تتويج لي ويستوود بالجائزة مع الذكرى العاشرة لرحيل الأسطورة الإسبانية باليستيروس، الذي توفي إثر صراع مع المرض، وجاءت أولى مباريات ويستوود في كأس رايدر من أصل عشر في عام 1997 تحت قيادة باليستيروس، الذي قاد أوروبا للفوز الشهير في فالديراما.

وحصل ويستوود منذ فترة طويلة على مكانته إلى جانب الراحل باليستيروس كواحد من أعظم لاعبي الجولة الأوروبية على الإطلاق، لكن حملة «لا تُنسى» لعام 2020 أكسبته وساماً آخر بعد أن صوت له زملاؤه أعضاء الجولة الأوروبية أفضل لاعب في العام.

وقال ويستوود: الفوز بلقب الأفضل يعني لي الكثير، لعبت الكثير من مباريات الغولف بشكل جيد تحت الضغط في عام 2020، وكانت البداية بالفوز في أبو ظبي ثم حصلت على فرصة للعب بشكل جيد في الحدث الأخير في موانئ دبي العالمية في دبي، وكنت سعيدًا حقًا بهاتين البطولتين، كان عامًا صعبًا للغاية مع انتشار الوباء، وكنا محظوظين جدًا بلعب الغولف خلال هذا الوقت.

تألق

وكان ويستوود فاز بلقبه الثاني في سلسلة رولكس في بطولة أبوظبي HSBC، متغلباً على زملائه مات فيتز باتريك وتومي فليتوود والفرنسي فيكتور بيريز، وتوج موسمه بأعلى مستوياته، محتلاً المركز الثاني خلف فيتز باتريك في بطولة موانئ دبي العالمية.

إشادة

وأكد كيث بيلي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية: ليست مفاجأة فوز ويستوود بجائزة الأفضل بعد موسم رائع، وأصبح اللاعب رمزاً، وهو المصنف الأول عالمياً سابقاً، وآخر فائز بـ «السباق إلى دبي»، وقال: يعتبر ويستوود بطلًا حقيقياً، ولديه إرادة ثابتة للنجاح، وأثبت ذلك مراراً في حياته المهنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز