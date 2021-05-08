اتفاقية تعاون بين اتحاد الأجسام وأكاديمية باب العلم الإماراتية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أبرم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية اتفاقية تعاون مشترك مع أكاديمية باب العلم الإماراتية بهدف تأهيل الكوادر البشرية لدعم النقلة النوعية لرياضة اللياقة البدنية في جميع الجوانب، وذلك بإقامة دورات تدريبية تخصصية في اللياقة البدنية وأساليب ممارستها، وستكون متاحة لجميع الرياضيين.

توقيع الاتفاقية

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية محمد عبد الرحيم المري، والمدير التنفيذي لأكاديمية باب العلم جعفر حسين اشكناني ورئيس اللجنة الإعلامية باتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية عبد الله جمال عبدالله.

وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل الكوادر التدريبية وفقا للمعايير المعتمدة لمنح التصنيف اللازم لمزاولة العمل التدريبي في مجال اللياقة البدنية، وكذلك دعم وتطوير سبل التعاون فيما بينهما لدعم تطور اللياقة البدنية في الإمارات.

كما بحث الجانبان وضع إطار عام يحدد آليات التعاون، ويعزز العمل الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، التي يمكن أن تحقق تعاوناً مثمراً في مختلف المجالات.

بناء علاقات هادفة

وفي هذا السياق أكد الأمين العام محمد المري أن مجلس ادارة اتحاد بناء الاجسام برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي يسعى لبناء جسور من التعاون مع جميع الجهات التي تساهم بدعم النقلة النوعية في اللياقة البدنية، وبما يتوازى والخطة الاستراتيجية للاتحاد بتنويع المصادر العلمية والفنية والبدنية والى عقد شراكات رياضية متعددة وبما يساهم بالمزيد من التطوير الرياضي المستقبلي والهادف، ووده باسمة ونيابة عن اخوانه أعضاء مجلس الاتحاد الشكر والتقدير الى القائمين على إدارة أكاديمية باب العلم الإماراتية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز