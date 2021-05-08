الذهب للإمارات والفضة للعين والبرونز لمصفوت في رماية «التارجت سبرنت»

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

توج فريقا الإمارات للرجال والسيدات بطلين لبطولة الإمارات للتارجت سبرنت خامس البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للرماية هذا الموسم.

ووسط إجراءات احترازية وبروتوكول صحي صارم شهدتا البطولة التي احتضنتها ميادين نادي مصفوت بعجمان مشاركة قياسية واسعة ومن الجنسين مما زاد المنافسة قوة وإثارة.

وتوج فريق الإمارات بطلاً لفئة الرجال على صعيد الفرق والفردي، فعلى مستوى الفرق حصد فريق الإمارات ذهب البطولة بعد أن حل في المركز الأول ونال كأس البطولة برصيد 18.18 نقطة.

وضم الفريق كلاً من أحمد خالد الكعبي وأحمد علي الكعبي وخليفة حمد الجابري، واحتل فريق العين المركز الثاني، ونال الميدالية الفضية برصيد 19.19 نقطة، وتكون الفريق من راشد الكتبي ومحمد العامري وأحمد الزيودي.

ونال كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية فريق مصفوت برصيد 20.09 نقطة، وضم الفريق خليفة الكعبي وشهاب الكعبي وسعود الشريقي.

أما على صعيد الفردي رجال فنال ذهبية البطولة لاعب فريق الإمارات سالمين الشامسي بعد أن جمع 5.49 نقاط وحل زميله حمد الكعبي ثانياً، ونال الميدالية الفضية برصيد 5.59 نقاط، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب لاعب مصفوت عادل النعيمي برصيد 6.06 نقاط.

أما على صعيد السيدات فقد توشح فريق الإمارات بالذهب برصيد 24.11 نقطة فيما حل ثانياً ونال الفضية فريق نادي العين برصيد 30.76 نقطة وجاء ثالثاً فريق مصفوت برصيد 32.72 نقطة.

واحتكر فريق الإمارات المراكز الثلاثة الأولى لبطولة السيدات حينما احتلت الغالية الكربي المركز الأول ونالت الميدالية الذهبية برصيد 7.25 نقاط، وتبعتها زميلتها مريم الزرعوني في المركز الثاني برصيد 7.52 نقاط.

وأعرب سيف الزحمي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام عن سعادته بالمشاركة الواسعة للجنسين والالتزام التام بالبروتوكول الصحي والمستوى الفني للمشاركين مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد حريص كل الحرص على تنفيذ برامجه وبصورة مكثفة رغم ظروف الجائحة وما تفرضه من تداعيات كما أثنى على حسن التنظيم ووجه الشكر إلى نادي مصفوت مستضيف البطولة وإلى الأندية المشاركة وإلى اللاعبين الذين أظهروا خلال المشاركة قدرات فنية هائلة.

ومن جانبه أوضح د. محمد عامر المدير الفني للاتحاد أن التارجت سبرنت مسابقة مستحدثة أدرجها الاتحاد عام 2018 ضمن نشاطه وهي تجمع بين الرماية والجري حيث يقوم كل رام بالجري 400 متر ثلاث مرات على أن يرمي بعد كل من المرتين الأولى والثانية خمسة أهداف كاملة.

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