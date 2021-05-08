برونزية للإمارات في جودو «كازان غراند سلام»

المصدر: (كازان- البيان الرياضي )

توّج لاعب منتخبنا الوطني للجودو فيكتور سكرتوف بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة كازان غراند سلام الروسية للجودو التي اختتمت مساء أمس، بعد أن حقق 4 انتصارات قوية في اليوم الثاني في مختلف مباريات المجموعة الحديدية التي ضمت 44 لاعباً من أبرز المصنفين المتأهلين لدورة طوكيو 2021.

وكان أبرزهم المصنف الأول في تلك المجموعة اللاعب الإسرائيلي طوهار بوطبول الذي تعرض للخسارة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام لاعبنا فيكتور بعد مباراة قوية أظهرت تطور مستوى فيكتور بالرغم من ترشيحات خبراء اللعبة لصالح بوطبول، ليضيف بذلك بطل الإمارات البرونزية الثانية بفوزه قبل أيام بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو التي اختتمت أخيراً في مدينة بيشكيك بقرغيزستان بإشراف المدرب الجديد المولدافي باكال.

ويأتي التتويج البرونزي بعد سلسلة انتصارات بدأت بلقاء الدور الثاني بعد أن تخطى مباريات مرحلة الدور التمهيدي بفوزه على اللاعب الأوكراني خومولا ارتيم، ثم الكازاخستاني شمشيف دينار وفي الدور قبل النهائي على الروماني رايكو اكسندرو.. وقد نال المركزين الأول الذهبي والثاني الفضي لذلك الوزن المنتخب الروسي بفوز الشاب الذهبي المغمور محمد بك محمد بيكوف على مواطنة الصاعد أيوب خزالييف في ختام مباريات المجموعة.

وبتلك البرونزية الغالية احتل جودو الإمارات المركز الأول على مستوى الدول العربية المشاركة، والمركز الـ19 على مستوى الترتيب العام للبطولة التي ضمت 79 دولة من بينها 10 دول عربية، بينما تقدم المنتخب الروسي المتطور لصدارة الترتيب العام قبل ختام البطولة برصيد 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، ثم منتخب اليابان بذهبيتين وفي المركز الثالث برصيد ذهبية واحده منتخبات فرنسا، كحال جورجيا، المجر، وبولندا.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على تهنئة بعثة منتخبنا للجودو المشارك في بطولة كازان الروسية قبل مغادرة صالة البطولة، مثمناً جهود اللاعب المتطور فيكتور الذي حقق انتصارات متتالية عدة خلال ساعات معدودة، مما يبشر بتحقيق نتائج إيجابية خلال دورة طوكيو 2021، والتي تسبقها بطولة العالم في العاصمة المجرية بودابست الشهر المقبل.

وقال: تابعنا باهتمام بطولة كازان غراند سلام الروسية للجودو التي سخّر لها الاتحاد الروسي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للجودو كل متطلبات النجاح، وذلك قبل بطولة العالم في بودابست ودورة طوكيو التي يتطلع لها منتخبنا الذي أكد تصاعد رسمه البياني.

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